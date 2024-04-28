'Задача нездійсненна': офіцер ЗСУ оцінив загрозу оточення Часового Яру

Офіцер ЗСУ вказує на те, що російські окупанти штурмують позиції Сил оборони в районі Часового Яру з кількох напрямків при цьому застосовуючи авіацію.

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Росіяни перейшли в наступ на Часів Яр з кількох напрямків / Колаж Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Російські окупаційці війська проводять заходи для наступ на місто Часів Яр з флангів для подальшого оточення українскього гарнізону. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

За його словами, прорив росіян з флангів в напрямку міста Часів Яр є для них нездійсненною задачею.

"Оскільки з південного флангу їм заважає Іванівське, де тривають бої, а також Кліщіївка та Андріївка. З північного флангу в окупантів теж немає широкого поля дій. Тому вони не можуть обійти місто з флангів, а намагаються штурмувати Часів Яр напряму", - розповів Калашніков. відео дня

Офіцер зазначив, що росіяни атакують одночасно на кількох напрямках із затосуванням керованих аіабомб

"Спочатку вони закидують позиції Сил оборони КАБами. Хоча, якщо брати тактику НАТО, то спочатку працює авіація, а вже потім піхота. В росіян же вже працює разом. Вони одночасно можуть скидати КАБи й штурмувати наші позиції", - додав він.

Хто такий Олег Калашніков Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська продовжують постійні атаки на українські позиції в районі Часів Яр на Донеччині. Українські військові активно тримають оборону на цьому напрямку. Про це заявив майор Дмитро Кожубенко.

За словами речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, ситуація на Бахмутському напрямку є однією з найбільш напружених на фронті. Росія продовжує спроби захопити контроль над Часів Яр та концентрує свої сили в районі Кліщіївки.

Окупанти наступають у районі Часового Яру Донецької області, намагаючись створити умови для оточення міста. Звіт ISW підтверджує, що бойові дії активні в районах, що оточують місто, зокрема біля Богданівки, Нового і Каналу на сході Часового Яру, поблизу Іванівського, а також у напрямку заповідника Ступки-Голубовського, Кліщіївки та Шумів.

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