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"Задача нездійсненна": офіцер ЗСУ оцінив загрозу оточення Часового Яру

Юрій Берендій
28 квітня 2024, 12:55
Офіцер ЗСУ вказує на те, що російські окупанти штурмують позиції Сил оборони в районі Часового Яру з кількох напрямків при цьому застосовуючи авіацію.
'Задача нездійсненна': офіцер ЗСУ оцінив загрозу оточення Часового Яру
Росіяни перейшли в наступ на Часів Яр з кількох напрямків / Колаж Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Російські окупаційці війська проводять заходи для наступ на місто Часів Яр з флангів для подальшого оточення українскього гарнізону. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

За його словами, прорив росіян з флангів в напрямку міста Часів Яр є для них нездійсненною задачею.

"Оскільки з південного флангу їм заважає Іванівське, де тривають бої, а також Кліщіївка та Андріївка. З північного флангу в окупантів теж немає широкого поля дій. Тому вони не можуть обійти місто з флангів, а намагаються штурмувати Часів Яр напряму", - розповів Калашніков.

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Офіцер зазначив, що росіяни атакують одночасно на кількох напрямках із затосуванням керованих аіабомб

"Спочатку вони закидують позиції Сил оборони КАБами. Хоча, якщо брати тактику НАТО, то спочатку працює авіація, а вже потім піхота. В росіян же вже працює разом. Вони одночасно можуть скидати КАБи й штурмувати наші позиції", - додав він.

Хто такий Олег Калашніков

Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

Наступ РФ на Часів Яр - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська продовжують постійні атаки на українські позиції в районі Часів Яр на Донеччині. Українські військові активно тримають оборону на цьому напрямку. Про це заявив майор Дмитро Кожубенко.

За словами речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, ситуація на Бахмутському напрямку є однією з найбільш напружених на фронті. Росія продовжує спроби захопити контроль над Часів Яр та концентрує свої сили в районі Кліщіївки.

Окупанти наступають у районі Часового Яру Донецької області, намагаючись створити умови для оточення міста. Звіт ISW підтверджує, що бойові дії активні в районах, що оточують місто, зокрема біля Богданівки, Нового і Каналу на сході Часового Яру, поблизу Іванівського, а також у напрямку заповідника Ступки-Голубовського, Кліщіївки та Шумів.

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війна в Україні Часів Яр
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