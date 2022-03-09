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Єврокомісія розширила санкції проти Росії та Білорусі

9 березня 2022, 14:42

Санкційний список ЄС буде розширено до 160 прізвищ. Обмеження також накладуть на Білорусь.

Санкції проти Росії
Санкції проти Росії розширені / gettyimages

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала новий пакет санкцій проти Росії.

Йдеться про причетних до російської агресії проти України осіб і компаній.

"Продовжуємо посилювати сітку санкцій у відповідь на військову агресію Росії проти України. Санкції проти 160 осіб, зокрема, олігархів і членів Ради Федерації, банківського сектора Білорусі, експорту морської навігаційної техніки в Росію і додавання криптоактивів", - написала фон дер Ляйен на офіційній сторінці в Twitter.

Нагадаємо, Росія посіла перше місце, як країна проти якої введено найбільшу кількість санкцій. До цього цей антирейтинг очолював Іран.

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