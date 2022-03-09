Єврокомісія розширила санкції проти Росії та Білорусі

Санкційний список ЄС буде розширено до 160 прізвищ. Обмеження також накладуть на Білорусь.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала новий пакет санкцій проти Росії.
Йдеться про причетних до російської агресії проти України осіб і компаній.
"Продовжуємо посилювати сітку санкцій у відповідь на військову агресію Росії проти України. Санкції проти 160 осіб, зокрема, олігархів і членів Ради Федерації, банківського сектора Білорусі, експорту морської навігаційної техніки в Росію і додавання криптоактивів", - написала фон дер Ляйен на офіційній сторінці в Twitter.
Нагадаємо, Росія посіла перше місце, як країна проти якої введено найбільшу кількість санкцій. До цього цей антирейтинг очолював Іран.
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Автор: Уляна Поліщук