Росіяни змогли просунутись на одному з напрямків фронту: в ISW назвали деталі

Російські окупаційні війська, ймовірно, змогли здійснити просування на південний захід від тимчасово окупованого міста Донецьк. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що на відео з геолокацією, опублікованому у вівторок, 5 березня, видно просування загарбників на південь від села Новомихайлівка Донецької області.

Аналітики з посиланням на одного із "воєнкорів" повідомляють про те, підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Російського Тихоокеанського флоту наступали зі сходу на Новомихайлівку, тоді як війська 68-го армійського корпусу захопили молочну ферму на північ від села.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.