Росіяни змогли просунутись на одному з напрямків фронту: в ISW назвали деталі

Аналітики вказують на те, що росіяни змогли просунутись на південь від населеного пункту Михайлівка в Донецькій області.

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B ISW повідомили про просування росіян / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупаційні війська, ймовірно, змогли здійснити просування на південний захід від тимчасово окупованого міста Донецьк. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що на відео з геолокацією, опублікованому у вівторок, 5 березня, видно просування загарбників на південь від села Новомихайлівка Донецької області.

Аналітики з посиланням на одного із "воєнкорів" повідомляють про те, підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Російського Тихоокеанського флоту наступали зі сходу на Новомихайлівку, тоді як війська 68-го армійського корпусу захопили молочну ферму на північ від села.

відео дня

"Пов'язаний із Кремлем блогер також заявив, що 5 березня російські війська просунулися в центрі Георгіївки на захід від Донецька, але ISW не може незалежно перевірити це твердження", - наголошується у звіті.

Росіяни, ймовірно, змогли просунутись на захід від Донецька / Карта understandingwar.org

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Російська Федерація сконцентувала понад 100 тисяч окупантів у Харківській області, зосередивши їх на напрямку Лимано-Куп'янського напрямку. Про це повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов. Він зауважив, що ця кількість залишається стабільною протягом декількох місяців, але не всі ці війська призначені для штурму, також окупанти створюють загороджувальні загони.

Російські окупанти намагаються захопити два міста в Донецькій області, що може призвести до оточення українських військових. Про це заявив капітан медичної служби бригади Гвардії наступу "Буревій" Андрій Гук. Ворог веде атаки на українські позиції, використовуючи всі доступні види зброї.

Українські військовослужбовці вважають, що переломним моментом у війні в Україні можуть стати переговори з Росією. Таку думку висловив командир підрозділу "Кум" 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Він підкреслив, що конфлікти завершуються завжди за допомогою дипломатичних перемовин.

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