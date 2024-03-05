Коли у війні в Україні буде переламний момент: військовий зробив прогноз

Проте, на його думку, до цього моменту потрібно буде ще "багато воювати".

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Військовий сказав, коли у війні в Україні буде переламний момент/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скрін

У війні в Україні переламним моментом можна буде вважати переговори нашої держави з країною-агресоркою Росією.

Таку думку висловив військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади, командир підрозділу "Кум" в ефірі "Громадського". Він зазначає, що війни все одно завершуються перемовинами.

"Переламним моментом війни, я думаю, буде той момент, коли все ж таки сядуть за стіл переговорів... Будь-яка війна закінчується перемовинами", – наголосив військовий. відео дня

У той же час він зазначив, що до цих перемовин ще потрібно буде багато воювати.

Війна в Україні

Раніше полковник запасу ЗСУ Роман Світан назвав спосіб зупинити Росію і розповів, які в РФ найслабкіші місця. У такому режимі РФ може воювати до нескінченності, але є спосіб їх зупинити, каже він.

Також раніше у ЗСУ назвали причину, чому кількість авіаударів РФ скоротилася вдвічі. Російським окупантам стало важче підтримувати свою піхоту з повітря після того, як українські військові збили чимало російських літаків.

Нагадаємо, раніше Роман Світан оцінив загрозу РФ для Києва і Харкова. Росія зможе зібрати ударне угруповання в разі заморозки бойових дій, зазначив експерт.

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