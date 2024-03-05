Коли у війні в Україні буде переламний момент: військовий зробив прогноз

У війні в Україні переламним моментом можна буде вважати переговори нашої держави з країною-агресоркою Росією.
Таку думку висловив військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади, командир підрозділу "Кум" в ефірі "Громадського". Він зазначає, що війни все одно завершуються перемовинами.
"Переламним моментом війни, я думаю, буде той момент, коли все ж таки сядуть за стіл переговорів... Будь-яка війна закінчується перемовинами", – наголосив військовий.відео дня
У той же час він зазначив, що до цих перемовин ще потрібно буде багато воювати.
Війна в Україні
Раніше полковник запасу ЗСУ Роман Світан назвав спосіб зупинити Росію і розповів, які в РФ найслабкіші місця. У такому режимі РФ може воювати до нескінченності, але є спосіб їх зупинити, каже він.
Також раніше у ЗСУ назвали причину, чому кількість авіаударів РФ скоротилася вдвічі. Російським окупантам стало важче підтримувати свою піхоту з повітря після того, як українські військові збили чимало російських літаків.
Нагадаємо, раніше Роман Світан оцінив загрозу РФ для Києва і Харкова. Росія зможе зібрати ударне угруповання в разі заморозки бойових дій, зазначив експерт.
Читайте також:
- Кількість авіаударів РФ скоротилася вдвічі: у ЗСУ назвали причину
- Війська НАТО можуть опинитися в Україні: президент Чехії зробив гучну заяву
- Лише 2 країни Європи могли б взяти участь у війні в Україні – Світан