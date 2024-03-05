УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ стягнула під Харківщину понад 100 тисяч окупантів: чи є загроза наступу

Ангеліна Підвисоцька
5 березня 2024, 23:30
Російські окупанти обстрілюють українські населені пункти з артилерії, мінометів та атакують КАБами з касетними боєприпасами.
ВСУ
РФ стягнула під Харківську область понад 100 тисяч окупантів / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

РФ тримає в Харківській області понад 100 тисяч окупантів. Ворог зосередив їх на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додає, що ця цифра незмінна вже декілька місяців, однак не всі ці війська є штурмовими. Окупанти також створюють загороджувальні загони.

"Із сотні тисяч зосереджених ворожих військових штурмовиків - близько 40 тис. Інші - забезпечення та логістика. І саме ці 40 тис. постійно треба поповнювати, адже втрати у них величезні. Ворог настільки у деморалізованому стані, що російське військове керівництво на місцях вдається до практики загороджувальних загонів", - заявив Синєгубов.

відео дня

Ворог не зменшує інтенсивність обстрілів. Окупанти обстрілюють населені пункти з артилерії, мінометів, кидають КАБи з касетними боєприпасами.

"Щодня противник продовжує тиснути біля Синьківки, Табаївки, намагається реалізувати наступальний потенціал. Безрезультатно. У Табаївці ворог веде активні бойові дії, щоб досягнути тактичних успіхів, однак ЗСУ дають гідну відсіч. Мета наших військових - зайняти висоти, звідки ворог наступає", - сказав очільник ОВА.

Що відомо про Куп'янськ

Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

Загроза наступу на Харків

Раніше повідомлялося, що наразі скупчення угруповань військ РФ на ділянці кордону України в Харківській області немає. Загрози наступу на Харків поки що немає, проте певне хвилювання присутнє. Не важливо, які плани у ворога, місто в разі небезпеки дасть гідну відсіч. Про це заявив мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, росіяни продовжують наступальні операції на Куп'янському напрямку намагаючись захопити позиції Сил оборони України в районі Синьківки та села Лиман Перший. Про це заявив начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

За його словами, ЗСУ встановлюють потужні фортифікаційні споруди і будують укріплення. "Про наступ росіян на Харків говорити ще дуже рано", - сказав він.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Харкова ЗСУ Купянск Харківська область вторгнення Росії Лиман новини Харківщини Олег Синегубов
Реклама

Головне за день

РФ стягнула під Харківщину понад 100 тисяч окупантів: чи є загроза наступу

РФ стягнула під Харківщину понад 100 тисяч окупантів: чи є загроза наступу

23:30 Україна
ЗСУ можуть здобути неочікувані перемоги: у Британії і США зробили сильні заяви

ЗСУ можуть здобути неочікувані перемоги: у Британії і США зробили сильні заяви

22:54 Україна
Два міста можуть опинитися в оточенні, у ЗСУ вже готуються до цього - капітан

Два міста можуть опинитися в оточенні, у ЗСУ вже готуються до цього - капітан

22:30 Україна
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп на березень-2024 для всіх знаків: на Тельця чекає підступність, а на Риб казковий місяць 18861

Гороскоп на березень-2024 для всіх знаків: на Тельця чекає підступність, а на Риб казковий місяць

РФ націлилася на захоплення стратегічної висоти: під загрозою велике місто – Світан 14342

РФ націлилася на захоплення стратегічної висоти: під загрозою велике місто – Світан

Росіяни можуть прорвати лінію оборони України: експерт назвав умови 4913

Росіяни можуть прорвати лінію оборони України: експерт назвав умови

Гороскоп на завтра 6 березня: Близнюки - будьте обережні, Водолій - зосередьтеся 3994

Гороскоп на завтра 6 березня: Близнюки - будьте обережні, Водолій - зосередьтеся

Останні новини

23:30

РФ стягнула під Харківщину понад 100 тисяч окупантів: чи є загроза наступу

22:54

ЗСУ можуть здобути неочікувані перемоги: у Британії і США зробили сильні заяви

22:30

Два міста можуть опинитися в оточенні, у ЗСУ вже готуються до цього - капітан

22:21

Христина Соловій розповіла, як кинула Жадана заради іншого чоловікаВідео

21:57

На зло чуткам: стало відомо, коли Кейт Міддлтон офіційно з'явиться на публіці

РФ навесні-влітку наступатиме і "хитатиме" Україну, але шансів на Київ і Харків у неї немає - СвітанРФ навесні-влітку наступатиме і "хитатиме" Україну, але шансів на Київ і Харків у неї немає - Світан
21:41

Коли у війні в Україні буде переламний момент: військовий зробив прогноз

21:31

У Києві масштабна пожежа в екопарку "Осокорки": підозрюють підпал забудовникаВідео

21:08

Війська НАТО можуть опинитися в Україні: президент Чехії зробив гучну заяву

20:47

Лише 2 країни Європи могли б взяти участь у війні в Україні – СвітанВідео

Реклама
20:29

Зеленський після потоплення "Сергія Котова": безпечних гаваней не буде

20:21

Ввечері чи вранці: фахівець розповів, коли найкраще приймати душ

20:05

Що потрібно випити 6 березня, щоб бути здоровим: важливі прикмети дня

19:29

В Україну повертається зима: у багатьох областях буде сніг

19:28

Місячний календар на 6 березня: про що варто поміркувати у цей день

19:27

Тільки не оцет і сода: 3 популярні способи знищення бур’янів насправді є шкідливими

19:14

Як папороть впливає на людину: чому не можна садити його біля будинкуВідео

19:10

Окупанти вперше показали складання Shahed-136 у Росії: що потрібно знатиПогляд

19:04

500 тисяч солдатів і 2 роки підготовки: Світан оцінив загрозу РФ для Києва і ХарковаВідео

18:26

Facebook та Instagram не працюють: глобальний збій "поклав" найпопулярніші соцмережі

18:24

Кількість авіаударів РФ скоротилася вдвічі: у ЗСУ назвали причину

Реклама
18:23

Актора "Вулиць розбитих ліхтарів" знайдено мертвим у себе в квартирі

18:22

ГО "Вільні та Вірні" ініціювали адаптацію ветеранської політики США для України — Yahoo актуально

18:20

"Він плакав": Олена Зеленська розповіла про бойфренда доньки

17:36

Дрібні "трюки" з цінами в супермаркеті: як не переплатити за покупки

17:30

Рятувальники знайшли собаку, що загруз у канаві, але на них чекав сюрприз

17:20

Вигнати всіх геть: путініст Кіркоров вліз у скандал із журналістами

17:14

Макрон закликав союзників не бути "боягузами" щодо війни в Україні

17:12

Різко вдарить похолодання з морозами: який неприємний "сюрприз" буде до 16 березня

16:53

Били ракетами по Україні: Міжнародний суд видав ордер на арешт двох командувачів РФФото

16:49

Ексдружина Кличка похвалилася спортивними подвигами сина-баскетболіста

16:45

РФ влаштували "пекло" на сході: ЗСУ просунулися вперед і вибили ворога – журналіст

16:00

Кличте санітарів: Джигурда влаштував погром у клубі

15:44

Які в РФ найслабкіші місця: полковник ЗСУ назвав спосіб зупинити РосіюВідео

15:40

На 4 знаки зодіаку чекає тотальне невезіння в березні

15:21

Онука Софії Ротару показала, як домагається ідеального тіла

15:20

Ситуація може загостритись: полковник ЗСУ назвав головну ціль росіян на фронті

15:14

Як заощадити на оплаті газу: що треба робити для знижки

15:03

Після двох епізодів раку за півроку: що зараз відбувається із Сарою Фергюсон

14:55

5 продуктів, які викликають втому і перепади настрою: дієтолог попередила людей

14:55

Знищення "Сергія Котова": у ГУР назвали кількість ліквідованих росіян

Реклама
14:50

2 проблеми: екскомандир "Айдару" назвав причини складної ситуації на фронті

14:49

Удача, успіх, гроші та досягнення: 4 знакам зодіаку невимовно пощастить у березні

14:39

Чому Україна може "запізнитися" зі вступом до НАТОПогляд

14:16

"Що він узагалі розуміє": Охлобистін розсварив Кіркорова за поїздку на Донбас

14:10

"Він дуже відомий": подруга Аліни Гросу розповіла про нового чоловіка співачки

14:02

Зірка "Величного століття" Бурак Озчивіт готується до зйомок у країні-окупанті

13:48

Складна ситуація для РФ: у ВМС ЗСУ розкрили деталі знищення "Сергія Котова"

13:41

Реставрація чавунної ванни своїми руками: результат приємно здивує

13:32

Без концертів і грошей: стара і опухла Лоліта показала себе в ліжку

13:27

Гороскоп на завтра 6 березня: Близнюки - будьте обережні, Водолій - зосередьтеся

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти