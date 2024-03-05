РФ стягнула під Харківщину понад 100 тисяч окупантів: чи є загроза наступу

Російські окупанти обстрілюють українські населені пункти з артилерії, мінометів та атакують КАБами з касетними боєприпасами.

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РФ стягнула під Харківську область понад 100 тисяч окупантів / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

РФ тримає в Харківській області понад 100 тисяч окупантів. Ворог зосередив їх на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додає, що ця цифра незмінна вже декілька місяців, однак не всі ці війська є штурмовими. Окупанти також створюють загороджувальні загони.

"Із сотні тисяч зосереджених ворожих військових штурмовиків - близько 40 тис. Інші - забезпечення та логістика. І саме ці 40 тис. постійно треба поповнювати, адже втрати у них величезні. Ворог настільки у деморалізованому стані, що російське військове керівництво на місцях вдається до практики загороджувальних загонів", - заявив Синєгубов. відео дня

Ворог не зменшує інтенсивність обстрілів. Окупанти обстрілюють населені пункти з артилерії, мінометів, кидають КАБи з касетними боєприпасами.

"Щодня противник продовжує тиснути біля Синьківки, Табаївки, намагається реалізувати наступальний потенціал. Безрезультатно. У Табаївці ворог веде активні бойові дії, щоб досягнути тактичних успіхів, однак ЗСУ дають гідну відсіч. Мета наших військових - зайняти висоти, звідки ворог наступає", - сказав очільник ОВА.

Що відомо про Куп'янськ Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

Загроза наступу на Харків

Раніше повідомлялося, що наразі скупчення угруповань військ РФ на ділянці кордону України в Харківській області немає. Загрози наступу на Харків поки що немає, проте певне хвилювання присутнє. Не важливо, які плани у ворога, місто в разі небезпеки дасть гідну відсіч. Про це заявив мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, росіяни продовжують наступальні операції на Куп'янському напрямку намагаючись захопити позиції Сил оборони України в районі Синьківки та села Лиман Перший. Про це заявив начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

За його словами, ЗСУ встановлюють потужні фортифікаційні споруди і будують укріплення. "Про наступ росіян на Харків говорити ще дуже рано", - сказав він.

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