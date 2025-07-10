Ціни впали майже на 50%: в Україні знизилась вартість ключового продукту

Різні сорти базового овоча подешевшали на 36-47%.

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Як змінилися ціни на цибулю / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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В Україні здешевшали усі сорти цибулі

Ріпчаста цибуля знизилась у ціні майже на 50%

Ціни на продукти в Україні коливаються ледь не щодня. Не виключенням є і базовий овоч - цибуля. Ціни на неї переписали в українських супермаркетах. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Біла цибуля, станом на 10 липня, коштує в середньому 50,95 гривень за кілограм, хоча місяць тому її вартість була майже вдвічі вища - 89,82 гривні. Подібна ситуація і з ріпчастою цибулею, яка впала у ціні з 37,78 гривень у червні до 19,90 гривень у липні.

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Молода ріпчаста цибуля під фактором сезонності здешевшала на майже 12 гривень. Минулого місяця українці платили за неї 25,18 гривень, а сьогодні цибулю цього виду можна придбати по 13,44 гривень.

У супермаркетах змінили ціни і на синю цибулю. У червні її продавали у середньому по 58,16 гривень за кілограм, тоді як сьогодні вартість овоча становить 36,90 гривень.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на сезонні овочі та фрукти в Україні почали знижуватись. Не виключенням стали і базові продукти для легкого літнього салату: огірок, помідор та болгарський перець.

Раніше повідомлялося, що у травні 2025 року зростання цін на сирі продукти пришвидшилось до 26,4% у річному вимірі, і ця тенденція збереглася й цьогоріч у червні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Напередодні стало відомо, що закупівельні ціни на вишню в Україні наразі коливаються в межах 60–85 грн/кг, а чорна смородина виявилася ще дорожчою — 70–90 грн/кг.

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