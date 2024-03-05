ЗСУ можуть здобути неочікувані перемоги: у Британії і США зробили сильні заяви

Українські військові можуть здобути перемоги, які здавалися неможливими, якщо дати їм те, чого вони потребують, заявив міністр оборони Великої Британії.

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ЗСУ можуть здобути неочікувані перемоги/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скрін

Чорне може стало небезпечним для флоту країни-агресорки Росії, хоча раніше цього не можна було уявити. Україна може здобути перемогу у війні проти країни-агресорки Росії, якщо західні партнери дадуть українцям усе необхідне.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у соцмережі Х, коментуючи відео Головного управління розвідки Міноборони України, на якому показано знищення патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".

"Чорне море не є безпечним для путінського флоту. Донедавна це було неможливо уявити. Тепер, коли Захід підтримав Україну, це не викликає сумнівів. Якщо ми дамо їм те, чого вони потребують, хоробрість і майстерність українських Збройних сил можуть розблокувати перемоги, які колись вважалися неможливими", – наголосив британський міністр оборони. відео дня

"В України є план, щоб домогтися перемоги на полі бою"

У той же час із заявою щодо війни проти України виступив також речник Державного департаменту США Метью Міллер. За його словами, Сполучені Штати Америки вірять, що Україна має план, який допоможе українцям домогтися перемоги на полі бою.

"Ми вважаємо, що в України є план, який вони можуть реалізувати, щоб домогтися перемоги на полі бою", – йдеться в заяві Міллера.

Також речник Держдепу зазначив, що США бачили перемоги на полі бою, маючи на увазі потоплення російського корабля в Чорному морі. Він додав: Сполучені Штати вірять, що в України "є в запасі кілька сюрпризів".

Що відомо про патрульний корабель "Сергій Котов" Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василь Биков" — серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони розроблені в "Північному ПКБ" та побудовані на АТ "Зеленодольський завод імені А. А. М. Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії. Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василь Биков" увійшов до складу Чорноморського флоту. Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань. Третій корабель серії "Павло Державін" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань. Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021, але пізніше терміни його здачі були перенесені, повідомляє Вікіпедія. Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб

Потоплення російського корабля "Сергій Котов"

5 березня у тимчасово окупованому Криму був знищений корабель РФ "Сергій Котов". Після цього в ГУР розкрили деталі операції із знищення корабля РФ. У ГУР зазначили, що внаслідок атаки українськими морськими дронами корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Після цього стало відомо, що судно "Сергій Котов" із вертольотом на борту знищили 5 морських дронів. Українська розвідка оприлюднила перехоплення розмови окупантів із подробицями знищення російського патрульного корабля.

Президент України Володимир Зеленський після потоплення "Сергія Котова" заявив, що безпечних гаваней для флоту російських окупантів не буде. Також глава держави у своєму вечірньому відеозверненні подякував усім українським захисникам, причетним до знищення чергової бойової одиниці Чорноморського флоту.

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