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Два міста можуть опинитися в оточенні, у ЗСУ вже готуються до цього - капітан

Ангеліна Підвисоцька
5 березня 2024, 22:30
Російські окупанти б'ють по українських позиціях з усіх наявних видів зброї.
ВСУ
Окупанти можуть взяти в оточення два міста / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти намагаються захопити два міста в Донецькій області. Українські військові ризикують опинитися в оточенні. Про це заявив капітан медичної служби бригади Гвардії наступу "Буревій" Андрій Гук, повідомляє Еспресо.

Мова йде про Слов'янськ та Лиман. Ворог атакує українські позиції з використанням всіх наявних видів зброї.

"На жаль, ми вже попереджені про можливість оточення Слов'янська й Лимана. Тому триває максимальна концентрація й робота на упередження. Залишається відкритим питання щодо засобів зв'язку й боєкомплекту. Ворог накриває усіма можливими видами зброї, намагаючись просунутися вперед", - каже Гук.

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Російські окупанти використовують хімічну зброю для ударів по бійцях ЗСУ

"Сьогодні маємо офіційну інформацію, що за час широкомасштабної війни ворог використав понад 1000 разів хімічну зброю. Тобто росіяни застосовують і хімічну зброю, ми маємо наших захисників з ознаками ураження хімічною зброєю", - додав Гук.

Ситуація біля Авдіївки

Населені пункти Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське залишаються напрямком основного удару російських окупантів після загарбання Авдіївки.

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін раніше уточнював, що РФ суне по всій смузі з величезною кількістю окупантів.

Тим часом українські військові висловлюють серйозні занепокоєння через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що нині сильно відчувається перевага російських окупантів і вони вважають це "поворотним моментом" у війні.

4 березня стало відомо про те, що ЗСУ зупинили просування Росії під Авдіївкою. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій підтвердив, що ворог частково контролює два населені пункти - Бердичі та Тоненьке.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ

Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ.

Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої.

Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми.

При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

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війна в Україні ЗСУ Слов'янськ вторгнення Росії Лиман
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