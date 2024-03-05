Два міста можуть опинитися в оточенні, у ЗСУ вже готуються до цього - капітан

Російські окупанти б'ють по українських позиціях з усіх наявних видів зброї.

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Окупанти можуть взяти в оточення два міста / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти намагаються захопити два міста в Донецькій області. Українські військові ризикують опинитися в оточенні. Про це заявив капітан медичної служби бригади Гвардії наступу "Буревій" Андрій Гук, повідомляє Еспресо.

Мова йде про Слов'янськ та Лиман. Ворог атакує українські позиції з використанням всіх наявних видів зброї.

"На жаль, ми вже попереджені про можливість оточення Слов'янська й Лимана. Тому триває максимальна концентрація й робота на упередження. Залишається відкритим питання щодо засобів зв'язку й боєкомплекту. Ворог накриває усіма можливими видами зброї, намагаючись просунутися вперед", - каже Гук. відео дня

Російські окупанти використовують хімічну зброю для ударів по бійцях ЗСУ

"Сьогодні маємо офіційну інформацію, що за час широкомасштабної війни ворог використав понад 1000 разів хімічну зброю. Тобто росіяни застосовують і хімічну зброю, ми маємо наших захисників з ознаками ураження хімічною зброєю", - додав Гук.

Ситуація біля Авдіївки

Населені пункти Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське залишаються напрямком основного удару російських окупантів після загарбання Авдіївки.

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін раніше уточнював, що РФ суне по всій смузі з величезною кількістю окупантів.

Тим часом українські військові висловлюють серйозні занепокоєння через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що нині сильно відчувається перевага російських окупантів і вони вважають це "поворотним моментом" у війні.

4 березня стало відомо про те, що ЗСУ зупинили просування Росії під Авдіївкою. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій підтвердив, що ворог частково контролює два населені пункти - Бердичі та Тоненьке.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

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