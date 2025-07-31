Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Її життя обірвалося дуже рано": через ворожий удар у Києві загинула поліцейська

Руслана Заклінська
31 липня 2025, 22:40
875
Лілія Степанчук служила в поліції з 2017 року, працювала інспектором на лівому березі Києва.
'Її життя обірвалося дуже рано': через ворожий удар у Києві загинула поліцейська
Російська ракета забрала життя поліцейської / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Що відомо:

  • Через атаку РФ у Києві загинула поліцейська Лілія Степанчук
  • Лілія служила в поліції з 2017 року
  • Рятувальники дістали тіло Лілії з-під завалів, її батька ще шукають

У ніч на 31 липня під час ракетного удару Росії по столиці України загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Вона перебувала у власній оселі разом із батьком, коли ворожа ракета влучила у багатоповерховий будинок. Про це повідомив начальник Національної поліції України Іван Вигівський.

"(Росія - Главред) цілеспрямовано вбиває мирне населення, б’є по домівках українців і нещадно забирає життя… На жаль, під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула наша колега - патрульна поліцейська Лілія Степанчук", - повідомив він.

відео дня

Ракета влучила прямо у житловий будинок, де мешкала Лілія з родиною.

"До останньої хвилини рідні та близькі сподівались на диво… Але дива, на жаль, не сталось", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники дістали тіло Лілії з-під уламків. Її батько досі може залишатися під завалами. Пошукові роботи тривають.

Що відомо про Лілію Степанчук

Лілія приєдналася до лав патрульної поліції у 2017 році. Вона працювала інспектором взводу №2, роти №3 батальйону №1 полку №2 управління патрульної поліції Києва (лівий берег). Протягом усієї служби Лілія була прикладом гідності, самовідданості та чесності.

"Вона була вірною присязі, надійною напарницею та справжнім прикладом відданості своїй справі. Світла, добра, завжди готова допомогти - саме такою ми запам’ятаємо Лілію. Її життя обірвалося дуже рано, через (російську - Главред) ракету, яка безжально поцілила в багатоповерхівку. Ми вічно памʼятатимемо та ніколи не пробачимо. Наша пам’ять про неї - в серцях назавжди", - наголосили в патрульній поліції Києва.

Голова Національної поліції Іван Вигівський підкреслив, що Лілія служила українському народові з гідністю, захищала мирних громадян і ніколи не зраджувала обов’язку.

"Завжди щира, доброзичлива та віддана своїй справі - такою запам’ятає Лілію Степанчук уся поліцейська родина. Вона була світлою людиною, яка щиро служила українському народові, захищала людей і залишалася вірною присязі до останнього подиху. Її самовідданість і людяність залишать глибокий слід у серцях усіх, хто її знав. Її життя обірвалося в мирному місті, від ворожої ракети… Ми сумуємо разом з родиною, друзями, колегами. Мої щирі співчуття рідним. Ваш біль - наш спільний біль", - написав Вигівський.

Наслідки атаки на Київ

Після масованого ракетного удару по Києву 1 серпня в столиці оголошено днем жалоби. За словами керівника МВА Тимура Ткаченка, станом на 21:40 вже підтверджено 16 загиблих (серед них - двоє дітей) та 159 поранених, постраждало 14 дітей. Кількість звернень до медиків продовжує зростати.

У чотирьох районах Києва розгорнуто 6 штабів для допомоги та координації відновлювальних робіт. У Солом’янському районі столиці пошкоджено 101 будинок, вибито 2822 вікон.

У Святошинському районі Києва ракета знищила під’їзд багатоповерхівки. Є пошкодження й на інших локаціях. Також вибито майже 5600 вікон.

У Шевченківському районі найбільше постраждав будинок на вул. В. Макуха. Там повністю зруйновано дах площею 870 м², вибито понад 175 вікон. У районі тимчасово відключено газопостачання, холодна вода є у 80% квартир.

У Голосіївському районі пошкоджено 44 будинки та 4 освітні заклади. Наразі профільні служби відновлюють газопостачання.

  • Наслідки атаки по Києву 31 липня
    Наслідки атаки по Києву 31 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки по Києву 31 липня
    Наслідки атаки по Києву 31 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки по Києву 31 липня
    Наслідки атаки по Києву 31 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки по Києву 31 липня
    Наслідки атаки по Києву 31 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки по Києву 31 липня
    Наслідки атаки по Києву 31 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки по Києву 31 липня
    Наслідки атаки по Києву 31 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки по Києву 31 липня
    Наслідки атаки по Києву 31 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки по Києву 31 липня
    Наслідки атаки по Києву 31 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки по Києву 31 липня
    Наслідки атаки по Києву 31 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки по Києву 31 липня
    Наслідки атаки по Києву 31 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки по Києву 31 липня
    Наслідки атаки по Києву 31 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки по Києву 31 липня
    Наслідки атаки по Києву 31 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки по Києву 31 липня
    Наслідки атаки по Києву 31 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки по Києву 31 липня
    Наслідки атаки по Києву 31 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки по Києву 31 липня
    Наслідки атаки по Києву 31 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки по Києву 31 липня
    Наслідки атаки по Києву 31 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки по Києву 31 липня
    Наслідки атаки по Києву 31 липня Фото: ДСНС

Атака РФ по Києву 31 липня - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч проти 31 липня російські війська здійснили масштабну атаку на Київ, застосувавши дрони-камікадзе типу "Шахед" і крилаті ракети. Влучання та уламки були зафіксовані у чотирьох районах столиці - Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському. Пошкоджено десятки об’єктів, є масштабні руйнування, людей доводиться витягати з-під завалів.

В одному з житлових будинків через пряме влучання повністю обвалився під’їзд - під завалами залишаються люди. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Протягом ночі Росія випустила по Україні 317 повітряних цілей - 309 дронів і 8 крилатих ракет. Сили ППО збили або подавили 291 ціль.

Читайте також:

Про персону: Іван Вигівський

Іван Михайлович Вигівський (нар. 26 березня 1980, Житомирська область) - український поліцейський, керівник ГУ НПУ в Києві (з 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал поліції 3-го рангу.

З 20 січня 2023 — в.о. голови Національної поліції України. 14 липня 2023 року призначений Головою Національної поліції України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні ракета Національна поліція ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому кулемет не допоможе: у ЗСУ розкрили, як планують збивати реактивні "Шахеди"

Чому кулемет не допоможе: у ЗСУ розкрили, як планують збивати реактивні "Шахеди"

01:03Війна
Сенат США схвалив "солідну" суму допомоги: ЗМІ розкрили, скільки може отримати Україна

Сенат США схвалив "солідну" суму допомоги: ЗМІ розкрили, скільки може отримати Україна

00:16Політика
"Відповідь буде співмірною": МЗС України зробило серйозне попередження Нікарагуа

"Відповідь буде співмірною": МЗС України зробило серйозне попередження Нікарагуа

23:40Світ
Реклама

Популярне

Більше
Труднощі виникнуть з нізвідки: на трьох знаків зодіаку чекають важкі часи

Труднощі виникнуть з нізвідки: на трьох знаків зодіаку чекають важкі часи

Карта Deep State онлайн за 31 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 31 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли закінчиться війна і що чекає на Україну в серпні: астролог назвала важливу дату

Коли закінчиться війна і що чекає на Україну в серпні: астролог назвала важливу дату

Переломний момент та нова дорога: 5 знаків зодіаку відчують зміни 31 липня

Переломний момент та нова дорога: 5 знаків зодіаку відчують зміни 31 липня

Китайський гороскоп на завтра 1 серпня: Зміям - удар, собакам - зміни

Китайський гороскоп на завтра 1 серпня: Зміям - удар, собакам - зміни

Останні новини

01:05

Підкаблучник Олег Винник розвіяв міф про "секретну" дружину

01:03

Чому кулемет не допоможе: у ЗСУ розкрили, як планують збивати реактивні "Шахеди"

00:16

Сенат США схвалив "солідну" суму допомоги: ЗМІ розкрили, скільки може отримати Україна

00:05

Гороскоп на серпень 2025: Стрільці отримають унікальний шанс і подарунок доліВідео

31 липня, четвер
23:59

Давилася і вила: Лорак вразила безталанним співом світового хітаВідео

США та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - ХараСША та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - Хара
23:48

"Був шокований": Джастін Тімберлейк розкрив свій важкий діагноз

23:40

"Відповідь буде співмірною": МЗС України зробило серйозне попередження Нікарагуа

23:24

Сни попереджають про більше, ніж здається: експерти розтлумачили найпопулярніші

23:15

Гороскоп на серпень 2025: на один знак зодіаку чекає супердень в останній місяць літа

Реклама
22:40

"Її життя обірвалося дуже рано": через ворожий удар у Києві загинула поліцейськаФото

22:36

Мати-путіністка гумориста Ревви погрожує розкрити неприємну правду про нього

22:27

Він просто демонструє слабкість: держсекретар США висміяв ядерні фантазії Медведєва

22:24

На Україну насувається антициклон: де та коли чекати на дощі з грозами

21:41

"Хочуть там закріпитись": Зеленський про два міста, на які "сунуть" окупантиВідео

21:33

Гороскоп на серпень 2025: на Близнюків чекає місяць подарунків і приємних сюрпризів

21:24

Вранці чи ввечері: коли найкраще поливати город та якою водою

21:20

Що казав німецький вчений про Україну та Росію 200 років тому - актуально й досіВідео

21:08

Небезпека літа: як діяти при укусі кліща та чого категорично не можна робити

21:04

Чому не можна копати часник і цибулю, коли в селі померла людина: відповідь священникаВідео

20:54

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова розлучаються: хто став причиною

Реклама
20:28

"Нехай мене не шукають": куди зник Микола Гнатюк насправді

20:22

Війна в Україні може припинитись: військовий вказав на неочевидну причину

20:22

Жоден чай з магазину не зрівняється: ТОП-8 трав, які варто засушити в серпні

20:10

Які були "позивні" у князів Київської Русі — розкрито маловідомий фактВідео

20:05

Чому РФ ігнорує ультиматум Трампа: ЗМІ пояснили, що стоїть за впертістю Путіна

20:02

"Це нове обличчя": зрадницю Ані Лорак не впізнали шанувальники

19:50

Президент однієї з країн розхвалив Путіна і визнав анексію РФ територій України

19:40

Таких цін не було навіть минулого року: який продукт дивує своєю вартістю

19:04

"Перформанс" Часового Яру: ЗСУ викрили новий сценарій ворога

18:49

В Україні дешевшає одна з найдорожчих ягід: ціни впали на 33% за тиждень

18:33

Гороскоп Таро на завтра, 1 серпня: хороші новини для Раків, рішення для Водоліїв

18:19

З’їдять до останньої крихти: неймовірна намазка на хліб з літніх овочів

18:16

Мав цілі та велике серце: російська ракета вбила 6-річного каратиста Матвія

18:10

Так виглядає пекло: батьки художниці з костюмів Лесі Патоки постраждали від атаки РФ

18:06

Мирна угода до 8 серпня: у США оголосили про гучні плани ТрампаВідео

18:01

Перший український серіал у стилі true crime: Київстар ТБ запускає новий original "Тиха Нава" новини компанії

17:41

"Повінчаю і так": священник сказав, чи можна виходити заміж у чорній весільній сукніВідео

17:38

Ризик небезпечної "угоди" Трампа і Путіна щодо України: у Politico розкрили деталі

17:36

Червоний індикатор зі знаком оклику на панелі приладів: про що попереджає водіїв

17:20

РФ вщент знищила пів багатоповерхівки в Краматорську: є жертви, багато пораненихФото

Реклама
17:11

Такого курсу не було давно: вартість євро різко обвалилася до нової позначки

16:45

Пролетіла дев'ять поверхів і вижила: дівчина дивом вціліла під час атаки на КиївФотоВідео

16:40

Керівник держпідприємства звернувся до Президента та генпрокурора з проханням втрутитись конфлікт з рейдерами

16:30

Погода в Україні різко зміниться: синоптик назвала дату

16:22

Чому не вдається збивати усі ракети "Іскандер-К": Ігнат назвав реальну причину

16:13

Хто зі знаків зодіаку розбагатіє в серпні: названа трійка щасливчиків

16:12

Коли закінчиться війна і що чекає на Україну в серпні: астролог назвала важливу дату

16:02

"Терор - все, що Росія вміє": українські зірки відреагували на ракетний удар по Києву

15:56

Покарання Трампа спрацювало: Індія прийняла рішення щодо нафти від Путіна - Reuters

15:45

Як заточити ножиці в домашніх умовах: 5 простих способів без профі-точилкиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти