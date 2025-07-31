'Її життя обірвалося дуже рано': через ворожий удар у Києві загинула поліцейська

Лілія Степанчук служила в поліції з 2017 року, працювала інспектором на лівому березі Києва.

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Російська ракета забрала життя поліцейської / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Що відомо:

Через атаку РФ у Києві загинула поліцейська Лілія Степанчук

Лілія служила в поліції з 2017 року

Рятувальники дістали тіло Лілії з-під завалів, її батька ще шукають

У ніч на 31 липня під час ракетного удару Росії по столиці України загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Вона перебувала у власній оселі разом із батьком, коли ворожа ракета влучила у багатоповерховий будинок. Про це повідомив начальник Національної поліції України Іван Вигівський.

"(Росія - Главред) цілеспрямовано вбиває мирне населення, б’є по домівках українців і нещадно забирає життя… На жаль, під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула наша колега - патрульна поліцейська Лілія Степанчук", - повідомив він. відео дня

Ракета влучила прямо у житловий будинок, де мешкала Лілія з родиною.

"До останньої хвилини рідні та близькі сподівались на диво… Але дива, на жаль, не сталось", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники дістали тіло Лілії з-під уламків. Її батько досі може залишатися під завалами. Пошукові роботи тривають.

Що відомо про Лілію Степанчук

Лілія приєдналася до лав патрульної поліції у 2017 році. Вона працювала інспектором взводу №2, роти №3 батальйону №1 полку №2 управління патрульної поліції Києва (лівий берег). Протягом усієї служби Лілія була прикладом гідності, самовідданості та чесності.

"Вона була вірною присязі, надійною напарницею та справжнім прикладом відданості своїй справі. Світла, добра, завжди готова допомогти - саме такою ми запам’ятаємо Лілію. Її життя обірвалося дуже рано, через (російську - Главред) ракету, яка безжально поцілила в багатоповерхівку. Ми вічно памʼятатимемо та ніколи не пробачимо. Наша пам’ять про неї - в серцях назавжди", - наголосили в патрульній поліції Києва.

Голова Національної поліції Іван Вигівський підкреслив, що Лілія служила українському народові з гідністю, захищала мирних громадян і ніколи не зраджувала обов’язку.

"Завжди щира, доброзичлива та віддана своїй справі - такою запам’ятає Лілію Степанчук уся поліцейська родина. Вона була світлою людиною, яка щиро служила українському народові, захищала людей і залишалася вірною присязі до останнього подиху. Її самовідданість і людяність залишать глибокий слід у серцях усіх, хто її знав. Її життя обірвалося в мирному місті, від ворожої ракети… Ми сумуємо разом з родиною, друзями, колегами. Мої щирі співчуття рідним. Ваш біль - наш спільний біль", - написав Вигівський.

Наслідки атаки на Київ

Після масованого ракетного удару по Києву 1 серпня в столиці оголошено днем жалоби. За словами керівника МВА Тимура Ткаченка, станом на 21:40 вже підтверджено 16 загиблих (серед них - двоє дітей) та 159 поранених, постраждало 14 дітей. Кількість звернень до медиків продовжує зростати.

У чотирьох районах Києва розгорнуто 6 штабів для допомоги та координації відновлювальних робіт. У Солом’янському районі столиці пошкоджено 101 будинок, вибито 2822 вікон.

У Святошинському районі Києва ракета знищила під’їзд багатоповерхівки. Є пошкодження й на інших локаціях. Також вибито майже 5600 вікон.

У Шевченківському районі найбільше постраждав будинок на вул. В. Макуха. Там повністю зруйновано дах площею 870 м², вибито понад 175 вікон. У районі тимчасово відключено газопостачання, холодна вода є у 80% квартир.

У Голосіївському районі пошкоджено 44 будинки та 4 освітні заклади. Наразі профільні служби відновлюють газопостачання.

Атака РФ по Києву 31 липня - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч проти 31 липня російські війська здійснили масштабну атаку на Київ, застосувавши дрони-камікадзе типу "Шахед" і крилаті ракети. Влучання та уламки були зафіксовані у чотирьох районах столиці - Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському. Пошкоджено десятки об’єктів, є масштабні руйнування, людей доводиться витягати з-під завалів.

В одному з житлових будинків через пряме влучання повністю обвалився під’їзд - під завалами залишаються люди. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Протягом ночі Росія випустила по Україні 317 повітряних цілей - 309 дронів і 8 крилатих ракет. Сили ППО збили або подавили 291 ціль.

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Про персону: Іван Вигівський Іван Михайлович Вигівський (нар. 26 березня 1980, Житомирська область) - український поліцейський, керівник ГУ НПУ в Києві (з 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал поліції 3-го рангу. З 20 січня 2023 — в.о. голови Національної поліції України. 14 липня 2023 року призначений Головою Національної поліції України.

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