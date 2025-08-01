Чому кулемет не допоможе: у ЗСУ розкрили, як планують збивати реактивні 'Шахеди'

Повітряні сили доводять, що новітні ударні дрони можна виявляти і збивати за допомогою радіолокації.

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Представник ПС ЗСУ наголошує на важливості санкційного тиску і військової допомоги для зупинки агресії / armyinform.com.ua, Telegram

Коротко:

Росія почала застосовувати реактивні ударні "Шахеди"

Нові дрони можна збивати ПЗРК, авіацією та ракетами

Реактивні "Шахеди" виявляються радіолокаційно

Росія почала використовувати новий тип ударних дронів — реактивні "Шахеди". Однак їх можна ефективно знищувати за допомогою засобів ППО. Про це в ефірі "Українського Радіо" заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Характеристики реактивних "Шахедів"

"Він схожий на крилату ракету, але має меншу дальність польоту, залежно від того, як програмують, скільки пального закладають. У нього менша бойова частина, а швидкість польоту може бути 500 км/год, може бути меншою, наприклад 300 км/год або трошки понад 500. Це залежить від того, як його запрограмує противник за тим чи іншим маршрутом та які параметри цього польоту", — пояснив Ігнат. відео дня

Особливістю новітніх "Шахедів" є наявність реактивного двигуна, що виділяє багато тепла, тому їх можливо виявити та знищити.

"Збити його можна ракетами з ПЗРК, ракетами із тепловими головками", — зазначив він.

Можливості ППО та авіації проти реактивних дронів

"Якщо ми крилаті ракети та балістику збиваємо, то чому ми не можемо збити реактивний БпЛА? Питання в тому, що це новітній тип, звичайно, що кулеметами ти його вже не зіб'єш. Але із ПЗРК збити можна. Плюс авіація, винищувачі можуть працювати".

Також Ігнат підкреслив, що нові дрони можуть бути помічені радіолокаційними засобами.

"Якщо параметри по польоту будуть схожі на крилату ракету, то реактивний дрон буде відображатися на радіолокаційних станціях як радіотехнічних військ, так і зенітно-ракетних військ".

Наслідки нічної атаки на Київ 31 липня

Коментуючи нічну атаку по Києву 31 липня, Ігнат нагадав, що під час обстрілу було зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є загиблі.

"Це дійсно моторошні кадри, які облітають сьогодні багато медіа, зокрема закордонних. США. Я думаю, в США теж будуть зроблені висновки. На жаль, тільки такі кадри й призводять до рішень тих людей, які є за кордоном і впливають на перебіг подій, на тиск на Росію. Сьогодні світова спільнота повинна максимально впливати на державу-агресора насамперед за допомогою санкційного тиску. Надання зброї Україні теж важливе, але примушувати Росію до припинення вогню саме економічним тиском сьогодні є ключовим у вирішенні мирного процесу", — заявив він.

/ Инфографика: Главред

Технологічний розвиток дронів і виклики для України

Раніше перший віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначав, що армія РФ почала впроваджувати технології, які дозволяють "Шахедам" ефективніше уникати українських дронів-перехоплювачів.

Він підкреслював, що розвиток дронових технологій у сучасній війні відбувається дуже швидко, змінюється тактика та з’являються нові рішення, через що Україні потрібно діяти на випередження.

За його прогнозами, Росія найближчим часом почне масово застосовувати реактивні дрони, і тому нинішні ефективні системи перехоплення можуть стати недостатніми вже найближчим часом.

Атака РФ по Києву 31 липня - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч проти 31 липня російські війська здійснили масштабну атаку на Київ, застосувавши дрони-камікадзе типу "Шахед" і крилаті ракети. Влучання та уламки були зафіксовані у чотирьох районах столиці - Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському. Пошкоджено десятки об’єктів, є масштабні руйнування, людей доводиться витягати з-під завалів.

В одному з житлових будинків через пряме влучання повністю обвалився під’їзд - під завалами залишаються люди. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Протягом ночі Росія випустила по Україні 317 повітряних цілей - 309 дронів і 8 крилатих ракет. Сили ППО збили або подавили 291 ціль.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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