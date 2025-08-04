РФ хоче змусити українців тікати з міст: ворог готує нові удари по енергетиці

Росіяни взимку планують завдавати ударів по критичній інфраструктурі.

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Взимку під прицілом ворога буде енергетика України / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Ворог готує удари по критичній інфраструктурі взимку

РФ активно модернзовує "Шахеди" та начиняє більшою кількістю вибухівки

З настанням холодів в Україні російські окупанти будуть знову завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Таку думку висловив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, росіяни планують бити по енергетичній інфраструктурі взимку. Мовляв, тільки так можна змусити людей тікати з міста.

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"Бити вони будуть, я вважаю, по енергетиці. Зараз знову, не забувайте, зима. І коли буде холод, опалювальний сезон, вони будуть бити по енергетиці, по водоканалах. Я не хочу нікого залякувати, але ворог дійсно діє як злочинець. І він розуміє, що стратегічно спустошити місто, умовний Харків, можна тільки вибивши повністю енергетику. До цього повинна влада також бути готова", - сказав Ярославський.

Дивіться відео, у якому військовий попереджає про удари РФ по критичній інфраструктурі України:

РФ модернізує "Шахеди"

Командир підрозділу розвідки ЗСУ Ярославський розповів, що скоро ударні дрони, які РФ запускає по Україні, матимуть посилену бойову частину з більшою кількістю вибухівки.

"Зараз "Шахеди" використовують бойову частину 50-55 кілограмів. Але ми розуміємо з розвідданих, що росіяни намагаються збільшити до 80-90 кілограмів бойову частину", - пояснив військовий.

Він підкреслив, якщо такий дрон поцілить у багатоповерхівку - руйнування сягнуть щонайменше п’ятого поверху.

Ярославський не виключає, що РФ почне масово виробляти реактивні "Шахеди", адже це дешевше, ніж збудувати, сконструювати новий літак або ракету класу "Іскандер".

Він додав, що наразі росіяни вже у тестовому режимі запускають реактивні ударні дрони по території України на висоті 4+ км.

Шахед / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, уранці в понеділок, 4 серпня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К ВПС РФ. Ворог запустив ракети в напрямку Хмельницької області.

У неділю, 3 серпня, російські окупанти завдали авіаційних ударів по Херсону. В результаті ворожої атаки зафіксовано влучання в районі мосту також відомо про загиблого чоловіка.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня російські окупанти обстріляли Запорізький район, вдаривши по житлових будинках. Відомо про загиблого та поранених. Загалом за добу окупанти завдали 614 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

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Про персону: Денис Ярославський Денис Ярославський - військовий юрист, офіцер ЗСУ, командир підрозділу розвідки Збройних Сил України.

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