Бомби, РСЗВ і дрони: РФ понад 600 разів ударила по Запорізькій області, є поранені

Коротко:
- РФ атакувала Запорізький район
- Окупанти здійснили 9 авіаційних ударів, били з артилерії та дронами
- Постраждали люди, є жертва
У ніч на 1 серпня російські окупанти обстріляли Запорізький район, вдаривши по житлових будинках. Один чоловік загинув і п'ятеро людей дістали поранення внаслідок ворожих атак.
Як повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров, 36-річна та 77-річна жінки поранені. Одну жінку поранено у Веселянці, іншу - у Малокатеринівці. Їм надано всю необхідну медичну допомогу.
Також під час цієї атаки загинув 63-річний і поранений 65-річний чоловік.
За його словами, загалом за добу окупанти завдали 614 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.
Війська Росії здійснили 9 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Веселянці, Оріхову, Малинівці та Білогір'ю.
441 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку і Чарівне.
7 обстрілів із РСЗВ накрили Малокатеринівку, Веселянку, Гуляйполе і Щербаки.
157 артилерійських ударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Преображенки, Малої Токмачки та Чарівного.
"Надійшло 45 повідомлень про руйнування квартир і приватних будинків", - повідомив Федоров.
Атака на Київ у ніч на 31 липня - що відомо
Як писав Главред, у ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". У багатьох областях було чути вибухи.
Окупанти також вдарили по Києву. У столиці прогриміли потужні вибухи - працювали сили ППО.
Уранці в четвер стало відомо, що у Святошинському районі міста - "приліт" просто в житловий будинок. Під завалами - люди.
Уранці 1 серпня стало відомо, що в Києві зросла кількість жертв ворожого обстрілу.
Протягом ночі та вранці рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років.
Таким чином, кількість жертв російського удару по столиці в ніч на 31 липня зросла до 26 осіб, з яких троє - діти.
Постраждали 159 осіб, із них - 16 дітей.
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