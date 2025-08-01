Бомби, РСЗВ і дрони: РФ понад 600 разів ударила по Запорізькій області, є поранені

Під удар потрапили 12 населених пунктів Запорізького району.

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Наслідки обстрілу Запорізького району / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

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РФ атакувала Запорізький район

Окупанти здійснили 9 авіаційних ударів, били з артилерії та дронами

Постраждали люди, є жертва

У ніч на 1 серпня російські окупанти обстріляли Запорізький район, вдаривши по житлових будинках. Один чоловік загинув і п'ятеро людей дістали поранення внаслідок ворожих атак.

Як повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров, 36-річна та 77-річна жінки поранені. Одну жінку поранено у Веселянці, іншу - у Малокатеринівці. Їм надано всю необхідну медичну допомогу.

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Також під час цієї атаки загинув 63-річний і поранений 65-річний чоловік.

Наслідки обстрілу Веселянки / t.me/ivan_fedorov_zp

За його словами, загалом за добу окупанти завдали 614 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Війська Росії здійснили 9 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Веселянці, Оріхову, Малинівці та Білогір'ю.

ФАБ-3000 / Інфографіка: Главред ​

441 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку і Чарівне.

7 обстрілів із РСЗВ накрили Малокатеринівку, Веселянку, Гуляйполе і Щербаки.

157 артилерійських ударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Преображенки, Малої Токмачки та Чарівного.

"Надійшло 45 повідомлень про руйнування квартир і приватних будинків", - повідомив Федоров.

РФ вдарила по житлових будинках на Запоріжжі / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Атака на Київ у ніч на 31 липня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". У багатьох областях було чути вибухи.

Окупанти також вдарили по Києву. У столиці прогриміли потужні вибухи - працювали сили ППО.

Уранці в четвер стало відомо, що у Святошинському районі міста - "приліт" просто в житловий будинок. Під завалами - люди.

Уранці 1 серпня стало відомо, що в Києві зросла кількість жертв ворожого обстрілу.

Протягом ночі та вранці рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років.

Таким чином, кількість жертв російського удару по столиці в ніч на 31 липня зросла до 26 осіб, з яких троє - діти.

Постраждали 159 осіб, із них - 16 дітей.

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