Черговий злочин окупантів: чотири авіаудари по Запорізькій області, є загиблі

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- Ворог атакував Гуляйпільську громаду, наніс удари по Новогригорівці
- Медики надають всю необхідну допомогу пораненим, кількість постраждалих зросла
Російські війська здійснили мінімум чотири авіаудари по території Гуляйпільської громади в Запорізькій області. Унаслідок цих обстрілів загинув місцевий мешканець, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Ворог атакував Гуляйпільську громаду", — зазначив Федоров.відео дня
За його інформацією, авіаудари були нанесені по Новогригорівці, що спричинило пожежу. Внаслідок атаки загинув 60-річний чоловік.
Кількість поранених збільшилась до трьох осіб. До лікарні доставили двох чоловіків віком 65 та 62 роки і 58-річну жінку, яким надають необхідну медичну допомогу.
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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер наголосив на необхідності й можливості досягнення припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розуміє графік постачання німецьких систем ППО Iris-T і має погоджений план на найближчі три роки.
Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час пресконференції за підсумками переговорів із Зеленським остаточно відмовив у передачі Україні ракет великої дальності Taurus.
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Хто такий Іван Федоров
З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.
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