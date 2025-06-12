Черговий злочин окупантів: чотири авіаудари по Запорізькій області, є загиблі

Іван Федоров повідомив про атаку ворога на Гуляйпільську громаду та наслідки авіаударів.

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Ворог здійснив щонайменше чотири авіаудари / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, Міноборони РФ

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Ворог атакував Гуляйпільську громаду, наніс удари по Новогригорівці

Медики надають всю необхідну допомогу пораненим, кількість постраждалих зросла

Російські війська здійснили мінімум чотири авіаудари по території Гуляйпільської громади в Запорізькій області. Унаслідок цих обстрілів загинув місцевий мешканець, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог атакував Гуляйпільську громаду", — зазначив Федоров. відео дня

За його інформацією, авіаудари були нанесені по Новогригорівці, що спричинило пожежу. Внаслідок атаки загинув 60-річний чоловік.

Кількість поранених збільшилась до трьох осіб. До лікарні доставили двох чоловіків віком 65 та 62 роки і 58-річну жінку, яким надають необхідну медичну допомогу.

КАБ / Інфографіка: Главред

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Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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