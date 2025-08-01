Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Огидні дії": Трамп різко відреагував на обстріл Києва та зробив низку заяв

Руслан Іваненко
1 серпня 2025, 02:17
91
Дональд Трамп назвав дії Росії огидними та висловив співчуття через жертви серед українців і росіян.
Трамп, Киев
Президент США підкреслив сумнів щодо ефективності санкцій, але підтвердив намір їх застосувати / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Про головне:

  • Трамп назвав дії РФ "огидними" після нічної атаки на Київ 31 липня.
  • Президент анонсував нові санкції проти Росії.
  • Спецпосланець США відвідає Росію після Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп висловився щодо нічної російської атаки на Київ 31 липня, внаслідок якої загинули щонайменше 16 людей. Він охарактеризував дії Росії як "огидні".

"Росія... Я думаю, те, що вони роблять, огидно. Це війна Байдена, а не моя. Думаю, те, що робить Росія, дуже сумно. Багато росіян гине, більше росіян гине. Українці гинуть", — заявив Трамп у коментарі журналістам, уривки якого опублікувало видання Clash Report.

відео дня

План запровадження санкцій

Також президент повідомив про намір запровадити нові санкції проти Росії після закінчення 10-денного терміну, який Москва отримала для виконання вимог.

"Ми запровадимо санкції. Я не знаю, чи вони турбують його (Путіна, – ред.). Я знаю більше, ніж хто-небудь про санкції, мита та інше. Я не знаю, чи матиме це ефект, але ми це зробимо. Європа дуже засмучена, але це війна, якої ніколи не мало би бути", — додав Трамп.

Дипломатичні кроки США

За словами президента США, спецпосланець Стів Віткофф планує здійснити візит до Росії після поїздки до Ізраїлю.

Атака РФ по Києву 31 липня - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч проти 31 липня російські війська здійснили масштабну атаку на Київ, застосувавши дрони-камікадзе типу "Шахед" і крилаті ракети. Влучання та уламки були зафіксовані у чотирьох районах столиці - Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському. Пошкоджено десятки об’єктів, є масштабні руйнування, людей доводиться витягати з-під завалів.

В одному з житлових будинків через пряме влучання повністю обвалився під’їзд - під завалами залишаються люди. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Також у ніч на 31 липня під час ракетного удару Росії по столиці України загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Вона перебувала у власній оселі разом із батьком, коли ворожа ракета влучила у багатоповерховий будинок.

Читайте також:

Що таке санкції?

Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп санкції проти Росії атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Огидні дії": Трамп різко відреагував на обстріл Києва та зробив низку заяв

"Огидні дії": Трамп різко відреагував на обстріл Києва та зробив низку заяв

02:17Війна
Чому кулемет не допоможе: у ЗСУ розкрили, як планують збивати реактивні "Шахеди"

Чому кулемет не допоможе: у ЗСУ розкрили, як планують збивати реактивні "Шахеди"

01:03Війна
Сенат США схвалив "солідну" суму допомоги: ЗМІ розкрили, скільки може отримати Україна

Сенат США схвалив "солідну" суму допомоги: ЗМІ розкрили, скільки може отримати Україна

00:16Політика
Реклама

Популярне

Більше
Труднощі виникнуть з нізвідки: на трьох знаків зодіаку чекають важкі часи

Труднощі виникнуть з нізвідки: на трьох знаків зодіаку чекають важкі часи

Карта Deep State онлайн за 31 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 31 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли закінчиться війна і що чекає на Україну в серпні: астролог назвала важливу дату

Коли закінчиться війна і що чекає на Україну в серпні: астролог назвала важливу дату

Переломний момент та нова дорога: 5 знаків зодіаку відчують зміни 31 липня

Переломний момент та нова дорога: 5 знаків зодіаку відчують зміни 31 липня

Китайський гороскоп на завтра 1 серпня: Зміям - удар, собакам - зміни

Китайський гороскоп на завтра 1 серпня: Зміям - удар, собакам - зміни

Останні новини

02:20

Гороскоп на серпень 2025 для Раків: названо найсильніший день, коли здійсняться мрії

02:17

"Огидні дії": Трамп різко відреагував на обстріл Києва та зробив низку заяв

01:30

Кетрін Зета-Джонс уперше прокоментувала чутки про розлучення з Майклом Дугласом

01:05

Підкаблучник Олег Винник розвіяв міф про "секретну" дружину

01:03

Чому кулемет не допоможе: у ЗСУ розкрили, як планують збивати реактивні "Шахеди"

США та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - ХараСША та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - Хара
00:16

Сенат США схвалив "солідну" суму допомоги: ЗМІ розкрили, скільки може отримати Україна

00:05

Гороскоп на серпень 2025: Стрільці отримають унікальний шанс і подарунок доліВідео

31 липня, четвер
23:59

Давилася і вила: Лорак вразила безталанним співом світового хітаВідео

23:48

"Був шокований": Джастін Тімберлейк розкрив свій важкий діагноз

Реклама
23:40

"Відповідь буде співмірною": МЗС України зробило серйозне попередження Нікарагуа

23:24

Сни попереджають про більше, ніж здається: експерти розтлумачили найпопулярніші

23:15

Гороскоп на серпень 2025: на один знак зодіаку чекає супердень в останній місяць літа

22:40

"Її життя обірвалося дуже рано": через ворожий удар у Києві загинула поліцейськаФото

22:36

Мати-путіністка гумориста Ревви погрожує розкрити неприємну правду про нього

22:27

Він просто демонструє слабкість: держсекретар США висміяв ядерні фантазії Медведєва

22:24

На Україну насувається антициклон: де та коли чекати на дощі з грозами

21:41

"Хочуть там закріпитись": Зеленський про два міста, на які "сунуть" окупантиВідео

21:33

Гороскоп на серпень 2025: на Близнюків чекає місяць подарунків і приємних сюрпризів

21:24

Вранці чи ввечері: коли найкраще поливати город та якою водою

21:20

Що казав німецький вчений про Україну та Росію 200 років тому - актуально й досіВідео

Реклама
21:08

Небезпека літа: як діяти при укусі кліща та чого категорично не можна робити

21:04

Чому не можна копати часник і цибулю, коли в селі померла людина: відповідь священникаВідео

20:54

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова розлучаються: хто став причиною

20:28

"Нехай мене не шукають": куди зник Микола Гнатюк насправді

20:22

Війна в Україні може припинитись: військовий вказав на неочевидну причину

20:22

Жоден чай з магазину не зрівняється: ТОП-8 трав, які варто засушити в серпні

20:10

Які були "позивні" у князів Київської Русі — розкрито маловідомий фактВідео

20:05

Чому РФ ігнорує ультиматум Трампа: ЗМІ пояснили, що стоїть за впертістю Путіна

20:02

"Це нове обличчя": зрадницю Ані Лорак не впізнали шанувальники

19:50

Президент однієї з країн розхвалив Путіна і визнав анексію РФ територій України

19:40

Таких цін не було навіть минулого року: який продукт дивує своєю вартістю

19:04

"Перформанс" Часового Яру: ЗСУ викрили новий сценарій ворога

18:49

В Україні дешевшає одна з найдорожчих ягід: ціни впали на 33% за тиждень

18:33

Гороскоп Таро на завтра, 1 серпня: хороші новини для Раків, рішення для Водоліїв

18:19

З’їдять до останньої крихти: неймовірна намазка на хліб з літніх овочів

18:16

Мав цілі та велике серце: російська ракета вбила 6-річного каратиста Матвія

18:10

Так виглядає пекло: батьки художниці з костюмів Лесі Патоки постраждали від атаки РФ

18:06

Мирна угода до 8 серпня: у США оголосили про гучні плани ТрампаВідео

18:01

Перший український серіал у стилі true crime: Київстар ТБ запускає новий original "Тиха Нава" новини компанії

17:41

"Повінчаю і так": священник сказав, чи можна виходити заміж у чорній весільній сукніВідео

Реклама
17:38

Ризик небезпечної "угоди" Трампа і Путіна щодо України: у Politico розкрили деталі

17:36

Червоний індикатор зі знаком оклику на панелі приладів: про що попереджає водіїв

17:20

РФ вщент знищила пів багатоповерхівки в Краматорську: є жертви, багато пораненихФото

17:11

Такого курсу не було давно: вартість євро різко обвалилася до нової позначки

16:45

Пролетіла дев'ять поверхів і вижила: дівчина дивом вціліла під час атаки на КиївФотоВідео

16:40

Керівник держпідприємства звернувся до Президента та генпрокурора з проханням втрутитись конфлікт з рейдерами

16:30

Погода в Україні різко зміниться: синоптик назвала дату

16:22

Чому не вдається збивати усі ракети "Іскандер-К": Ігнат назвав реальну причину

16:13

Хто зі знаків зодіаку розбагатіє в серпні: названа трійка щасливчиків

16:12

Коли закінчиться війна і що чекає на Україну в серпні: астролог назвала важливу дату

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
НапоїСалатиСвяткове менюПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти