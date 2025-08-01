"Огидні дії": Трамп різко відреагував на обстріл Києва та зробив низку заяв

Дональд Трамп назвав дії Росії огидними та висловив співчуття через жертви серед українців і росіян.

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Президент США підкреслив сумнів щодо ефективності санкцій, але підтвердив намір їх застосувати / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

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Трамп назвав дії РФ "огидними" після нічної атаки на Київ 31 липня.

Президент анонсував нові санкції проти Росії.

Спецпосланець США відвідає Росію після Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп висловився щодо нічної російської атаки на Київ 31 липня, внаслідок якої загинули щонайменше 16 людей. Він охарактеризував дії Росії як "огидні".

"Росія... Я думаю, те, що вони роблять, огидно. Це війна Байдена, а не моя. Думаю, те, що робить Росія, дуже сумно. Багато росіян гине, більше росіян гине. Українці гинуть", — заявив Трамп у коментарі журналістам, уривки якого опублікувало видання Clash Report. відео дня

План запровадження санкцій

Також президент повідомив про намір запровадити нові санкції проти Росії після закінчення 10-денного терміну, який Москва отримала для виконання вимог.

"Ми запровадимо санкції. Я не знаю, чи вони турбують його (Путіна, – ред.). Я знаю більше, ніж хто-небудь про санкції, мита та інше. Я не знаю, чи матиме це ефект, але ми це зробимо. Європа дуже засмучена, але це війна, якої ніколи не мало би бути", — додав Трамп.

Дипломатичні кроки США

За словами президента США, спецпосланець Стів Віткофф планує здійснити візит до Росії після поїздки до Ізраїлю.

Атака РФ по Києву 31 липня - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч проти 31 липня російські війська здійснили масштабну атаку на Київ, застосувавши дрони-камікадзе типу "Шахед" і крилаті ракети. Влучання та уламки були зафіксовані у чотирьох районах столиці - Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському. Пошкоджено десятки об’єктів, є масштабні руйнування, людей доводиться витягати з-під завалів.

В одному з житлових будинків через пряме влучання повністю обвалився під’їзд - під завалами залишаються люди. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Також у ніч на 31 липня під час ракетного удару Росії по столиці України загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Вона перебувала у власній оселі разом із батьком, коли ворожа ракета влучила у багатоповерховий будинок.

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Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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