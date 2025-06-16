Росіяни просунулися на сході України: у DeepState розкрили два напрямки

Головне:
- РФ за останню добу зуміла просунутися у двох районах
- Росіяни просунулися в районі Бурлацького та Новополя
Армія країни-агресора РФ за останню добу зуміла просунутися у двох районах на сході України.
Про успіх ворожих збройних сил йдеться в повідомленні в Telegram аналітичного ресурсу DeepState.
Повідомляється про те, що росіяни просунулися в районі Бурлацького Великоновосілківського району, а також біля Новополя Волноваського району.
"Ворог просунувся біля Бурлацького і Новополя", - підкреслюється в повідомленні ресурсу DeepState.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що армія країни-агресора Росії вже пробувала форсувати річку Дніпро в Херсонській області, але Сили оборони змогли відбити штурм ворога. Сили оборони вже знають про плани росіян спробувати повторити певні дії в Херсонській області.
Як повідомляв Главред, у звіті американського Інституту вивчення війни наголошується, що армія країни-агресора Росії готує масштабний прорив на Донбасі і перекидає бригади з трьох ділянок фронту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили РФ на сході та перехопили ініціативу на ключовому напрямку. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в операційній зоні в Донецькій області.
Більше новин:
- Спеціально постачали для ЗСУ браковані міни: затримано керівників заводу
- ЗСУ контратакували і просунулися на Донбасі: в ISW назвали напрямок
- ЗСУ потужним ударом на сході знищили штурмовиків РФ: названо напрямок
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред