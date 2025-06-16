Росіяни просунулися на сході України: у DeepState розкрили два напрямки

Армія РФ просунулася в районі Бурлацького Великоновосілківського району, а також біля Новополя Волноваського району.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 43 окрема механізована бригада

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РФ за останню добу зуміла просунутися у двох районах

Росіяни просунулися в районі Бурлацького та Новополя

Армія країни-агресора РФ за останню добу зуміла просунутися у двох районах на сході України.

Про успіх ворожих збройних сил йдеться в повідомленні в Telegram аналітичного ресурсу DeepState.

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Повідомляється про те, що росіяни просунулися в районі Бурлацького Великоновосілківського району, а також біля Новополя Волноваського району.

/ deepstatemap.live

"Ворог просунувся біля Бурлацького і Новополя", - підкреслюється в повідомленні ресурсу DeepState.

/ deepstatemap.live

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія країни-агресора Росії вже пробувала форсувати річку Дніпро в Херсонській області, але Сили оборони змогли відбити штурм ворога. Сили оборони вже знають про плани росіян спробувати повторити певні дії в Херсонській області.

Як повідомляв Главред, у звіті американського Інституту вивчення війни наголошується, що армія країни-агресора Росії готує масштабний прорив на Донбасі і перекидає бригади з трьох ділянок фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили РФ на сході та перехопили ініціативу на ключовому напрямку. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в операційній зоні в Донецькій області.

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