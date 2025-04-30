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ЗСУ потужним ударом на сході знищили штурмовиків РФ: названо напрямок

Олексій Тесля
30 квітня 2025, 11:15
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ЗСУ відбили ворожий штурм на сході, знищивши особовий склад РФ, втрат позицій не допущено.
ЗСУ потужним ударом на сході знищили штурмовиків РФ: названо напрямок
ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 71 ОЕБр

Головне:

  • На Харківському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника
  • На Покровському напрямку ворог безуспішно атакував укріплення ЗСУ

Підрозділи армії країни-агресора РФ намагалися штурмувати позиції Сил оборони України на кількох напрямках фронту, однак зазнали невдачі.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.

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Зазначається, що на Харківському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника в районі Вовчанська та в бік Кам'янки. На Куп'янському напрямку ворожа армія безуспішно намагалася поліпшити тактичне становище біля Колодязного, Петропавлівки та Нової Кругляківки.

Водночас на Лиманському напрямку російська армія атакувала біля населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Рідкодуб, Липове, Мирне, Зелена Долина та Нове. Українські захисники всі ворожі атаки відбили, не допустивши погіршення становища.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили штурм окупаційних військ у районі Верхньокам'янського та вогнем у відповідь знищили три мотоцикли разом із ворожими штурмовиками.

На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії в напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори, Часового Яру та Диліївки. У напрямку Старої Миколаївки противник ішов на штурм і задіяв мотоцикли. Після нанесення вогневого ураження одну штурмову групу разом із мототехнікою знищено, решта штурмовиків відступили.

ЗСУ потужним ударом на сході знищили штурмовиків РФ: названо напрямок
/ Главред

"На Покровському напрямку ворог атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Променю, Новоукраїнки, Новоторецького, Олексіївки, Новосергіївки, Новоолександрівки, Троїцького та Андріївки. В районі Лисівки та Новогродівки захисники відбили ворожий штурм, знищивши баггі з особовим складом. Усі штурмові дії наші захисники відбили, втрат позицій не допущено", - йдеться в повідомленні.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Багатиря, Одрадного та Веселого. Українські захисники продовжують стримувати натиск агресора, ліквідуючи переважаючі сили ворога.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ контратакували і просунулися на Донбасі. Сили оборони України продовжують діяти вздовж кордонів Курської та Бєлгородської областей.

Нагадаємо, раніше Генштаб висміяв маячню Путіна про вихід ЗСУ з Курщини. Заяви Володимира Путіна про "розгром" українського угруповання військ є пропагандистським прийомом.

Як повідомляв Главред, українські військові 19 квітня завдали точного удару по ворожому об'єкту РФ. Об'єкт використовувався російськими військовими для запуску БпЛА.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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