Спеціально постачали для ЗСУ браковані міни: затримано керівників заводу

Організатори угоди намагалися здешевити виробництво і отримати більший прибуток із держзамовлення.

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Затримано керівників заводу / колаж: Главред, фото: СБУ

Коротко:

Підприємство мало поставити партію 120-мм мінометних пострілів

Військові чиновники "закрили очі" на браковану партію боєприпасів

Зловмисникам загрожує 15 років в'язниці

У Дніпропетровській області затримано гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, які поставили ЗСУ партію бракованих мінометних мін. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що також затримано екскерівника одного з військових представництв Міноборони та керівника групи контролю відповідного підрозділу.

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Слідство встановило, що на початку 2024 року керівництво заводу уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для Сухопутних військ ЗСУ. Підприємство мало поставити війську оптові партії 120-мм мінометних пострілів.

"Однак для серійного виробництва снарядів фігуранти використовували неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом, що призвело до не спрацьовування капсуля основного метального заряду та відсутності стабільної роботи всього порохового заряду. Також до складу боєприпасів входили додаткові метальні заряди, які не відповідають стандартам бойового застосування", - йдеться в повідомленні.

У СБУ стверджують, що в такий спосіб організатори оборудки намагалися здешевити виробництво та отримати більший прибуток із держзамовлення. До реалізації схеми керівництво заводу залучило посадовців військового представництва, які мають здійснювати контроль за якістю оборонної продукції.

"Військові чиновники свідомо "заплющили очі" на браковану партію боєприпасів і внесли неправдиві відомості до звітної документації. У результаті на фронт потрапило 120 тис. непридатних до використання пострілів, що було підтверджено висновками експертної експертизи", - зазначили в СБУ.

Усім чотирьом затриманим повідомили про підозру за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвело до тяжких наслідків (ч.2 ст.28, ч.2 ст.114-1 Кримінального кодексу України). Зловмисникам загрожує 15 років в'язниці.

Робота СБУ - деталі:

Як повідомляв Главред, кіберфахівці Служби безпеки затримали в Києві ще одного законспірованого агента ФСБ. Ним виявився 47-річний громадянин країни-агресора Росії, який паралельно з виконанням завдань спецслужб РФ працював звукорежисером на відомій в Україні радіостанції.

На Львівщині затримали "подвійного" агента Росії. Він отримав завдання здійснити теракти проти командирів ЗСУ, які проходили бойову підготовку на Яворівському полігоні.

На Полтавщині затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

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