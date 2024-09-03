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Росіяни на Торецькому напрямку розстріляли українських полонених - ОГП

Анна Косик
3 вересня 2024, 21:28
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На фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством розпочато досудове розслідування.
ВСУ, свеча
Омбудсман вимагає посилити тиск на РФ після цього цинічного злочину / Колаж: Главред, фото: pixabay, Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці країни-агресора Росії неодноразово порушували норми міжнародного гуманітарного права. Сьогодні, 3 вересня, у Telegram-каналі опубліковано інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками зс рф українських військовослужбовців.

Як йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора, троє військовослужбовців однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу з піднятими руками, коли до них майже впритул підібралися окупанти.

Військові армії агресора поклали українських військовополонених обличчям на землю, після чого замість того, щоб слідувати міжнародному праву, цинічно розстріляли їх у спину.

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"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі поширені дані перевіряються. Проводиться низка слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин вказаної події", - наголосили в ОГП.

Досудове розслідування вже розпочато Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях. Тим часом на черговий злочин росіян відреагував і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

"Росія продовжує демонструвати свою терористичну суть, лише масштабуючи свої звірства! Кожен день українці переживають трагедії, на які немає адекватної відповіді світової спільноти. Закликаю міжнародні організації та країни-партнерів тиснути на РФ, аби вона понесла відповідальність за свої злочини", - написав він.

Що таке Офіс Генерального прокурора?

Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

Злочини російських окупантів проти українських військових

Ще у жовтні 2023 року міський голова Мелітополя Іван Федоров розповідав, що російські окупанти на Запорізькому напрямку розстрілюють українських полонених, а також знищують своїх бійців, які не мають мотивації воювати.

Нещодавно український військовослужбовець, командир "Азову" Денис Прокопенко виступив із заявою про постійні катування, голод, показові страти, незаконні судилища та довічні ув'язнення українських військовополонених окупантами, через які скоро може бути нікого обмінювати.

Напередодні стало відомо, що Росія повертає в Україну тіла загиблих військових, але без внутрішніх органів. Про це повідомили родини військовополонених під час зустрічі з надзвичайним та повноважним послом України в Туреччині Василем Боднаром.

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