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Росіяни на Запорізькому напрямку розстрілюють українських полонених та своїх військових

Юлія Куришко
31 жовтня 2023, 10:59
Окупанти зараз використовують усі можливі методи, щоб стримати ЗСУ на Запорізькому напрямку.
Росіяни на Запорізькому напрямку розстрілюють українських полонених та своїх військових
Федоров розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, Міноборони РФ

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що російські окупанти на Запорізькому напрямку розстрілюють українських полонених, а також знищують своїх бійців, які не мають мотивації воювати.

Відповідаючи на питання стосовно того, чи правдивою є інформація в мережі щодо розстрілу окупантами полонених бійців Національної гвардії України, Федоров сказав, що йому відомо про це з відкритих джерел.

Мер Мелітополя в ефірі телемарафону "Єдині новини" наголосив, що окупанти зараз використовують усі можливі методи, щоб стримати ЗСУ на Запорізькому напрямку. За його словами, росіяни бояться, що якщо не вдасться тримати оборону, то українські захисники звільнять Токмак, Мелітополь та інші міста в цьому районі.

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"Ми розуміємо, що ворог перебуває в надагресивному стані. Так, це могло відбуватися - розстріл наших військовополонених. Водночас окупанти не витримують того натиску, який чинять ЗСУ, - розповів Федоров.

Також мер Мелітополя розповів про те, що, за словами місцевих, в окупованій частині Запоріжжя часто бачать розстріляних російських військових.

За його словами, російська армія проводить інтенсивну чистку всередині свого війська на Запорізькому напрямку, оскільки має проблеми з мотивацією бійців воювати.

"Не всі російські військові хочуть продовжувати воювати проти ЗСУ - багато з них бажає скласти зброю. Тому ми постійно отримуємо повідомлення від місцевих, що посадка біля лінії фронту заповнена розстріляними російськими військовими, яких навіть ніхто не забирає. У них розпочалася і продовжується самоліквідація. Це додає оптимізму", - зазначив Федоров.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що Росія стягнула під Авдіївку 40 тисяч військ і 300 танків. У окупантів країни-агресорки Росії є певні успіхи під Авдіївкою, які можуть ускладнити забезпечення ЗСУ в місті, пишуть журналісти Financial Times.

ЗСУ повідомили, скільки літаків РФ збили за жовтень біля Авдіївки. Сили оборони Таврійського напрямку за жовтень знищили 6 літаків СУ-25. Водночас, за минулу добу ворог втратив майже 50 одиниць війскової техніки.

У ЗСУ розповіли про нову тактику росіян на півдні та в Криму. Представниця ОК "Південь" зауважила, що коли йде бойова робота, розмови про події, які розгортаються, можуть бути передчасними.

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війна в Україні ЗСУ Запорізька область
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