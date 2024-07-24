Закатували до смерті: РФ повертає тіла українських військових без органів

Російські окупанти катують українських захисників у полоні та продають їхні органи.

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РФ повертає закатовані тіла військових без органів / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Володимир Зеленський

Росія повертає в Україну тіла загиблих військових, але без внутрішніх органів. Про це повідомили родини військовополонених під час зустрічі з надзвичайним та повноважним послом України в Туреччині Василем Боднаром, повідомляє Укрінформ.

Подібні випадки можуть свідчити про те, що українським військових використовують для трансплантації. До того ж вже є підтвердження, які вказують на те, що окупанти катували українських військових.

"Ми отримуємо не тільки закатовані тіла, а тіла, які, на жаль, без органів. Тобто це підтверджує той факт, що чорний ринок трансплантології органів Російської Федерації працює. І, на жаль, працює з нашими військовополоненими. Тому я вважаю, що про це треба казати на весь світ, щоб зупинити цей злочин", - сказала дружина одного з військовополонених захисників Маріупольського гарнізону. відео дня

Обмін полоненими 17 липня - останні новини за темою

17 липня стало відомо про те, що з полону повернулася майже сотня наших захисників. Серед 95-ти захисників є воїни ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники. Звільнити з полону вдалося військових, які зголосилися летіти за "Азовсталь", попри блокаду окупантів.

Пізніше в Мережі з'явилося відео з емоційною розмовою військового з рідними після повернення з полону. Він відкрито розповів, що російські окупанти били його. Через це в нього серйозні проблеми зі здоров'ям, які не дають дихати.

Навколо обміну полоненими розгорівся жорсткий скандал. Військові, які раніше повернулися з російського полону, стверджують, що 17 липня в Україну повернули військового, який перейшов на бік окупантів. Колишній військовополонений Віктор "Лелека" Лахно заявив, що Максим Бобилєв нібито особисто брав участь у побитті українських військових з "Азову".

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