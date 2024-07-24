Закатували до смерті: РФ повертає тіла українських військових без органів

Росія повертає в Україну тіла загиблих військових, але без внутрішніх органів. Про це повідомили родини військовополонених під час зустрічі з надзвичайним та повноважним послом України в Туреччині Василем Боднаром, повідомляє Укрінформ.
Подібні випадки можуть свідчити про те, що українським військових використовують для трансплантації. До того ж вже є підтвердження, які вказують на те, що окупанти катували українських військових.
"Ми отримуємо не тільки закатовані тіла, а тіла, які, на жаль, без органів. Тобто це підтверджує той факт, що чорний ринок трансплантології органів Російської Федерації працює. І, на жаль, працює з нашими військовополоненими. Тому я вважаю, що про це треба казати на весь світ, щоб зупинити цей злочин", - сказала дружина одного з військовополонених захисників Маріупольського гарнізону.відео дня
Обмін полоненими 17 липня - останні новини за темою
17 липня стало відомо про те, що з полону повернулася майже сотня наших захисників. Серед 95-ти захисників є воїни ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники. Звільнити з полону вдалося військових, які зголосилися летіти за "Азовсталь", попри блокаду окупантів.
Пізніше в Мережі з'явилося відео з емоційною розмовою військового з рідними після повернення з полону. Він відкрито розповів, що російські окупанти били його. Через це в нього серйозні проблеми зі здоров'ям, які не дають дихати.
Навколо обміну полоненими розгорівся жорсткий скандал. Військові, які раніше повернулися з російського полону, стверджують, що 17 липня в Україну повернули військового, який перейшов на бік окупантів. Колишній військовополонений Віктор "Лелека" Лахно заявив, що Максим Бобилєв нібито особисто брав участь у побитті українських військових з "Азову".
Інші новини:
- Полон або суд Божий: стала відома доля заблокованих у Вовчанську росіян - ЗСУ
- Український спецпідрозділ врятував з полону морпіха - деталі зухвалої операції
- "Не залишимо нікого у неволі": скільки українців повернули з полону - Зеленський
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред