Росія застосувала нову ракету по Києву: у Defence Express заявили про небезпеку для людей

Зенітні ракети цього типу мають доволі потужну бойову частину масою 180 кілограмів.

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Українська ППО успішно збила нову ракету РФ / колаж: Главред, фото: ДСНС, фото з відкритих джерел

Під час атаки по Києву у понеділок, 2 вересня, країна-агресорка Росія застосувала зенітну ракету 48Н6ДМ з комплексу С-400. Вони небезпечні через їхню низьку точність влучання.

У Defense Express із посиланням на власні джерела зазначають, що за офіційним звітом Повітряних Сил, на ранок 2 вересня були згадки про те, що росіяни застосували чотири ракети типу 48Н6ДМ від С-400 та одну ракету невідомого типу.

"У випадку із застосуванням 48Н6ДМ до С-400 особлива небезпека полягає в тому, що ці зенітні ракети в режимі застосування "поверхня-поверхня" мають вкрай низьку точність влучання, і в першу чергу можуть загрожувати саме цивільній інфраструктурі та звичайним мешканцям", - йдеться на сайті видання. відео дня

Що відомо про С-400 / Інфографіка: Главред

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Аналітики додають, що зенітні ракети цього типу мають доволі потужну бойову частину масою 180 кілограмів, споряджену значною кількістю уламків, що підсилює уражаючий ефект при влучанні по об’єктам цивільної інфраструктури.

Однак залишається відкритим питання, звідки відбувався пуск цієї ракети від С-400 для удару по Києву.

Ракетна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що 3 вересня Росія вночі завдала масованого удару ракетами і "Шахедами". Зазначається, що ворожі цілі були запущені з Курської області та з тимчасово окупованого Криму. В результаті протиповітряного бою було збито 27 ударних дронів "Шахед", ще шість - локаційно втрачені.

1 вересня Росія випустила ракети по колоні з зерном неподалік Сум. Як повідомляє Сумська ОВА, ракетного удару було завдано по території однієї з громад Сумського району. Ідеться про автошлях Суми-Харків неподалік села Верхня Сироватка, уточнюють правоохоронці.

РФ вдарила ракетою по Запоріжжю, після чого 8-річний хлопчик загинув. Унаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові будинки, розташовані поруч. Впродовж доби окупанти 313 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області.

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