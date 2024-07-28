Ніхто не виконав обіцянок: командир "Азову" звернувся з важливою заявою

Командир бригади "Азов" переконаний, якщо у найближчий час не повернути українських військовополонених, то скоро не буде кого обмінювати.

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Прокопенко вважає, що часу на повернення українських військовополонених обмаль / Колаж: Главред, фото: МВС України, скрін з відео

Жоден із тих, хто давав бійцям Маріупольського гарнізону гарантії під час виходу з території "Азовсталі", не виконав своїх обіцянок. Про це у Facebook написав український військовослужбовець, командир "Азову" Денис Прокопенко.

За його словами, першочергові домовленості ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, російської сторони та військово-політичного керівництва України щодо гарантування збереження життя кожного військовослужбовця гарнізону, незастосування тортур та якнайшвидший обмін у травні 2022 не реалізували.

"Так, росіяни з властивим їм віроломством наплювали на всі ці пункти. Апогеєм порушення ними законів та звичаїв ведення війни стала страта 53-х беззбройних азовців в Оленівці. Два роки тому уві сні вони були підступно вбиті в організованому росіянами теракті в бараці колонії. Більше сотні наших побратимів отримали поранення. Сучасна історія не знає подібних прикладів нелюдської жорстокості щодо військовополонених", - додав "Редіс". відео дня

Командиру "Азову" не дає спокою питання: чи доклали усі сторони максимум зусиль для здійснення обміну та чи були задіяні усі важелі впливу на країну-агресора, щоб повернути українських військовослужбовців додому як було обіцяно, після 3-4 місяців.

"Справа "Азову" — нищити ворога та поповнювати обмінний фонд. Це завдання наш підрозділ протягом року успішно виконує на Кремінському напрямку. Часто всупереч усьому. Чи виконують свою роботу ті, хто добровільно взяв на себе ці обов'язки, й ті, на кого їх покладено законом? Важко передати словами, що таке один день в російському полоні. Часу немає. Постійні катування, голод, показова страта в Оленівці, незаконні судилища та довічні ув'язнення. Скоро вам нікого буде обмінювати", - зазначив Прокопенко.

Хто такий Денис Прокопенко? Денис Прокопенко - український офіцер, полковник Національної гвардії України, командир 12 бригади спеціального призначення "Азов", учасник російсько-української війни, Герой України (19 березня 2022). Командир операції битви за Маріуполь (2022), пише Вікіпедія.

Українські військовополонені в РФ - що відомо

Нещодавно повідомляли, що так звані "російські громадські організації" дзвонять до родичів українських військовополонених та вивідують у них конфіденційну та чутливу інформацію, якою згодом маніпулюють.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні вже вдалось провести більше півсотні обмінів, в результаті чого повернулись з полону 3310 українців.

Нагадаємо, в ГУР заявили, що за кожного українського полоненого йде боротьба, однак робота по поверненню бійців з деяких підрозділів йде особливо важко, адже Росія не хоче їх звільняти. Йдеться зокрема і про військових "Азову".

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