Росіяни атакували пологовий будинок у Сумах, там були діти – перші подробиці

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Росіяни атакували Суми / колаж: Главред, фото: t.me/suspilnesumy

Коротко:

Росіяни вдарили безпілотником по будівлі медзакладу в Сумах

Там перебували 166 людей, серед них – 11 дітей

Відомо, що дах перинатального центру загорівся

Країна-агресор Росія у понеділок, 6 жовтня, атакувала Суми. У місті було чути вибух. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Він заявив, що ворог прицільно вдарив безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум.

"На момент атаки в закладі перебували 166 людей, серед них – 11 дітей. Усі люди на момент атаки були в укритті. Попередньо, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Григоров додав, що загроза повторних атак зберігається, тому він закликав людей залишатися в укриттях і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив, що внаслідок російського удару по Сумах загорівся дах перинатального центру.

"На момент атаки всередині перебували: 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників. Усім вдалося спуститися в укриття. Обстріл триває", - написав він.

Росіяни атакували Суми - відео:

В ДСНС пізніше додали, що рятувальники оперативно ліквідували пожежу на покрівлі будівлі перинатального центру у Сумах.

В Інституті вивчення війни (ISW) раніше говорили, що Росія накопичувала балістичні та крилаті ракети протягом вересня.

Аналітики вважають, що ці ракети будуть використані для проведення кількох масштабних ударів по Україні.

Російські удари - останні новини України

Як повідомляв Главред, у понеділок, 6 жовтня, російська армія вдарила по Запоріжжю. Вибухи пролунали в кількох районах. Відомо, що росіяни атакували територію одного з підприємств Запоріжжя.

У ніч 6 жовтня країна-агресор Росія вкотре атакувала Одеську область ударними безпілотниками типу Шахед. Відомо про влучання у промисловий об’єкт, там виникла пожежа.

Також російська окупаційна армія атакувала Харків і область ударними дронами. Є постраждалі. Двоє людей загинули. У Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів, у Шевченківському - горів автомобіль.

Про персону: Олег Григоров Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

