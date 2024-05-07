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Росіян відкинули на сході: у РФ колосальні втрати, названо напрямок

Олексій Тесля
7 травня 2024, 16:48
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Накал бойових дій на сході залишається високим, наголосив Володимир Назаренко
Національна гвардія, війна
Українські захисники відбивають атаки РФ / Facebook/NGUmainpage

На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою, ворог не зменшує темпів своїх атак, розповів офіцер артилерії бригади Національної гвардії "Рубіж" Володимир Назаренко.

Як наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону, напруження бойових дій залишається високим, ворог не полишає спроб захоплення локальних і стратегічних цілей, проте українські захисники відбивають атаки РФ.

"Ворог перебуває на відстані в сотнях метрів, іноді в десятках. Бувають штурми малими групами, бувають штурми із застосуванням легкої бронетехніки та танків - усе залежить від підрозділів окупаційного війська, які отримують те чи інше завдання", - каже український військовий.

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Водночас він звернув увагу на те, що загарбники зазнають колосальних втрат на Бахмутському напрямку, тільки за минулу добу бійцям Сил оборони вдалося відбити 17 штурмів.

"У них насправді величезні втрати, особливо в тих штурмах, де вони пробують просуватися. 99% спроб штурмів невдалі, незважаючи на їхню підготовку і бомбардування ближніх і дальніх тилів", - додав Назаренко.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Ситуація на фронті - останні новини по темі

Раніше повідомлялося, що в РФ несподівано зупинила штурм. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках наступ противника призупинено, заявив Сергій Цехоцький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужний удар ЗСУ на півдні. На півдні українські захисники за добу ліквідували 144 окупанта.

Як повідомлялося раніше, ударом HIMARS було обезголовлено полк "елітних" військ росіян. Підтверджено ліквідацію ще двох офіцерів РФ, яких "задвухсотили" на Донбасі.

Screenshot
/ Главред

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