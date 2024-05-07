РФ несподівано зупинила штурм: у ЗСУ розповіли про зміну ситуації на фронті

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках наступ противника призупинено, заявив Сергій Цехоцький.

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ЗСУ на фронті / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

На сході російські окупанти знизили активність і призупинили свій наступ, заявив офіцер 59-ї ОМПБр ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Як наголосив він в ефірі Київ24, на Авдіївському та Новопавлівському напрямках наступ противника призупинено.

"Немає такої активності, як це було два тижні тому, коли вони дуже масовано і не на великі відстані, але просувалися", - зазначив він.

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Український військовий пояснив, що тактика у ворога залишається незмінною - терористи руйнують усе, що бачать на своєму шляху, після чого захоплюють повністю зруйновані населені пункти.

За його словами, після руйнування росіянами, населені пункти втрачають своє значення в інженерному та фортифікаційному планах.

"Тактика терористів залишалася такою ж, як і раніше - зруйнувати все, що бачать, куди вони можуть дотягнутися, а потім сказати, що ми зайшли туди", - додав Цехоцький.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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/ Главред

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