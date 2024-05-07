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Знищено офіцерів РФ: ударом HIMARS обезголовлено полк "елітних" військ росіян

Олексій Тесля
7 травня 2024, 12:52
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Підтверджено ліквідацію ще двох офіцерів РФ, яких "задвухсотили" на Донбасі.
Скріншот
Знищено офіцерів РФ Дмитра Прокоп'єва та Іраклія Котова / Колаж: Главред, Фото: vk.com/kostroma331pdp

Бійці Збройних сил України знищили кілька ворожих командирів із 331 парашутно-десантного полку російських окупантів, з місцем дислокації в Костромі.

Вдалими діями відзначилися українські захисники внаслідок удару по командному пункту РФ у тимчасово окупованому Бахмуті Донецької області, повідомляє офіцер ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").

Як писали раніше в росЗМІ, удар по штабу 331 пдп у Бахмуті було завдано за допомогою РСЗВ HIMARS.

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Скріншот
/ Скріншот

За даними Штефана, вже підтверджено ліквідацію ще двох офіцерів РФ, яких "задвухсотили" на Донбасі.

Хто такий Анатолій Штефан?

Анатолій Валерійович Штефан - український військовослужбовець, блогер, журналіст, полковник Збройних сил України. Відомий під позивним "Штірліц", пише Вікіпедія.

Народився в Запорізькій області.
Закінчив Харківський інститут танкових військ (2004) та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (2020).

З 2004 по 2015 рік проходив військову службу у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
З 2014 року - учасник російсько-української війни.
2016-2017 - у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, яка дислокувалася в Луганській області, де обіймав посаду заступника командира батальйону. З 2017 року - офіцер Генерального штабу ЗСУ[4].

У 2021 році Штефан був включений до рейтингу найвпливовіших людей Київщини за 2021 рік.

Він уточнив, що ЗСУ "мінуснули" начальника артилерії 331 парашутно-десантного полку підполковника Дмитра Прокоп'єва.

Крім того, під вогняну "роздачу" українських захисників також потрапив начальник зв'язку 331 парашутно-десантного полку капітан Іраклій Котов, додав "Штірліц".

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили комбата РФ - орденоносного полковника з батальйону "Терек". Знищений окупант Володимир Попов ("Кедр") був нагороджений орденами і медалями країни-агресора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили підполковника окупантів - комбата морпіхів РФ. Підполковник Олександр Горін командував 382-м окремим батальйоном морської піхоти.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

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/ Главред

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ЗСУ Бахмут Анатолій Штефан війна Росії та України
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