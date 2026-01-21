Нічна атака РФ на Запоріжжя: четверо загиблих, багато руйнувань

За добу РФ завдала 749 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області.

Росія завдала удару по Запоріжжю та області / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

Російська армія завдала удару по Запоріжжю

Пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі

Вранці стало відомо про чотирьох загиблих і шістьох поранених на Запоріжжі

В ніч на 21 січня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Деталі атаки повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж всієї ночі Федоров писав, що для Запорізької області існує загроза застосування балістики, керованих авіабомб, а також безпілотників.

Під час фіксації безпілотників над містом Запоріжжя, голова ОВА поінформував про роботу ППО.

"Ворог вкотре завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди", - написав він у Telegram.

Федоров зазначив, що, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Вранці в середу Федоров повідомив, що в результаті атаки росіян на Запоріжжя і Запорізький чотири людини загинули, ще шестеро - поранені.

За добу окупанти завдали 749 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 76 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Федоров уточнив, що війська РФ здійснили 19 авіаційних ударів, використовували 423 БПЛА різної модифікації. Також окупанти здійснили чотири обстріли з РСЗО і 303 артилерійських удари. Надійшло 76 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Атаки РФ на Запоріжжя

Як писав Главред, російські окупаційні війська ввечері 20 січня завдали удару по Запоріжжю. В результаті атаки одна людина загинула. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров. В результаті атаки ворога по Запоріжжю постраждали приватні будинки.

В ніч на 19 січня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Була оголошена повітряна тривога. БПЛА зафіксували в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях.

8 січня РФ атакувала об'єкти критичної інфраструктури. В результаті було знеструмлено найбільший завод України - Запоріжсталь. Через втрату енергопостачання завод повністю призупинив усі виробничі процеси.

У 2026 році РФ націлилася на Запоріжжя: думка експерта

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що в 2026 році РФ націлилася на Запоріжжя.

За його словами, ми втратили з поля зору ситуацію зі Степногорськом. Це маленьке містечко, яке з літа 2025-го Росія перетворює на попіл нескінченними обстрілами і штурмами. Степногорськ розташований приблизно в 20 км від Запоріжжя, причому на висоті.

"Якщо росіянам вдасться захопити це місто і закріпитися, вибити їх звідти нам буде дуже важко. З Степногорська російські війська зможуть обстрілювати Запоріжжя і робити з нього другий Херсон: хоч Херсон і не захоплений військами РФ, але вони роблять все, щоб життя в цьому місті не було, щоб люди їхали звідти", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.

За його словами, російські війська рухаються до Запоріжжя, і там вже утворилася велика сіра зона. Чим ближче росіяни будуть наближатися до Запоріжжя, тим більше вони будуть перетворювати цей обласний центр на руїни.

"Росіяни розраховують на те, що навіть якщо Запоріжжя не стане центром битви, то частиною поля бою стане точно", - додав експерт.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

