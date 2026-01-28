РФ атакувала Запоріжжя, Київщину, Кривий Ріг: є руйнування, жертви та поранені

Вночі та під ранок російська армія завдала удару по декількох регіонах України.

У Запоріжжі пошкоджено понад 100 квартир / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

У Запоріжжі загорівся житловий будинок, пошкоджено понад 100 квартир

У Київській області загинули чоловік і жінка в Білогородській громаді

У Києві вночі працювали сили ППО

По Кривому Рогу російська армія завдала балістичного удару

В ніч на 28 січня російська окупаційна армія завдала удару по низці міст України дронами і ракетами. Є загиблі та постраждалі. Зафіксовано руйнування.

Місцева влада розповіла про наслідки атаки.

Атака на Запоріжжя

На світанку 28 січня в Запоріжжі сталася пожежа в будинку в результаті ворожої атаки. Повідомлялося про загрозу для міста через ворожі дрони і КАБи.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що окупанти двічі завдали удару по Запоріжжю. В результаті загорівся житловий будинок.

"Росіяни на світанку завдали удару по обласному центру, влучивши у двір багатоповерхівки. Попередньо, обійшлося без постраждалих", - зазначив він.

Понад сто квартир і двадцять автомобілів пошкоджено - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.

Після відбою на місці почнуть роботу фахівці райадміністрацій, які фіксуватимуть завдані збитки.

О 06:44 стало відомо, що за медичною допомогою звернулася одна людина, яка постраждала в результаті ворожої атаки на Запоріжжя.

"37-річному чоловікові надано всю необхідну допомогу", - зазначив Федоров.

Атака на Київщину - наслідки

Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, вночі окупанти знову завдали удару по будинках мирних жителів. У Білогородській громаді в результаті атаки РФ загинули чоловік і жінка.

Ще четверо людей звернулися за медичною допомогою. Молода жінка і двоє дітей отримали гостру реакцію на стрес, чоловік - отруєння продуктами горіння. Всім постраждалим оперативно надали необхідну допомогу на місці.

"Пожежа в житловому будинку локалізована. Ворог цинічно б'є по мирних будинках. Ми поруч з кожною постраждалою родиною", - написав глава ОВА.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака на Київ - що відомо

В ніч на 28 січня в Києві по ворожих дронах працювали сили ППО. Уламки впали на дорогу, зафіксовано пошкодження в Голосіївському районі столиці.

Про те, що "в Києві працює ППО", голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив о 1:24.

О 1:33 Ткаченко зазначив, що в Голосіївському районі на дорогу впали уламки БПЛА.

О 1:45 Ткаченко повідомив про пошкодження вікон і пожежу в результаті ворожої атаки.

О 2:12 він уточнив, що на цій локації пошкоджено дах багатоповерхівки. Пожежа на даху нежитлової будівлі не підтвердилася.

О 2:40 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Росіяни завдали балістичного удару по Кривому Рогу

Армія РФ завдала балістичного удару по об'єкту інфраструктури в Кривому Розі, внаслідок чого поранені дві людини.

"В результаті ракетної балістичної атаки по об'єкту інфраструктури нашого міста поранені дві людини - 51-річна жінка і чоловік 60 років. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу", - повідомив глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, 27 січня в результаті удару російських БПЛА по пасажирському поїзду Барвенково - Харків - Чоп є загиблі та поранені. Було зафіксовано два влучання біля поїзда, ще одне - у вагон. Сталася пожежа. Трагедія сталася поблизу села Язикове в Харківській області.

У поїзді перебувало понад 155 пасажирів. Повідомлялося про трьох загиблих.

Вночі 27 січня російська окупаційна армія повторно атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК Одеські електромережі в Одесі. Руйнування колосальні, ремонтні роботи вимагають тривалого часу, щоб повернути обладнання в працездатний стан.

26 січня російська армія двічі завдала ударів по Запоріжжю. Після атак у місті спалахнули пожежі.

РФ провела розвідку і готує масовану атаку: що відомо

За даними моніторингових каналів, країна-агресор РФ готується до завдання масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Атаку можна чекати ближче до вихідних або на початку наступного календарного тижня.

Уточнюється, що на вихідних температура повітря знову опуститься до близько -20 градусів. Цілі ймовірного обстрілу РФ - енергетична та газова інфраструктура України.

Українців попередили про те, що атака може бути проведена в два етапи в різні дні.

Інші новини:

