РФ атакувала Запоріжжя, Київщину, Кривий Ріг: є руйнування, жертви та поранені

Коротко:
- У Запоріжжі загорівся житловий будинок, пошкоджено понад 100 квартир
- У Київській області загинули чоловік і жінка в Білогородській громаді
- У Києві вночі працювали сили ППО
- По Кривому Рогу російська армія завдала балістичного удару
В ніч на 28 січня російська окупаційна армія завдала удару по низці міст України дронами і ракетами. Є загиблі та постраждалі. Зафіксовано руйнування.
Місцева влада розповіла про наслідки атаки.
Атака на Запоріжжя
На світанку 28 січня в Запоріжжі сталася пожежа в будинку в результаті ворожої атаки. Повідомлялося про загрозу для міста через ворожі дрони і КАБи.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що окупанти двічі завдали удару по Запоріжжю. В результаті загорівся житловий будинок.
"Росіяни на світанку завдали удару по обласному центру, влучивши у двір багатоповерхівки. Попередньо, обійшлося без постраждалих", - зазначив він.
Понад сто квартир і двадцять автомобілів пошкоджено - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.
Після відбою на місці почнуть роботу фахівці райадміністрацій, які фіксуватимуть завдані збитки.
О 06:44 стало відомо, що за медичною допомогою звернулася одна людина, яка постраждала в результаті ворожої атаки на Запоріжжя.
"37-річному чоловікові надано всю необхідну допомогу", - зазначив Федоров.
Атака на Київщину - наслідки
Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, вночі окупанти знову завдали удару по будинках мирних жителів. У Білогородській громаді в результаті атаки РФ загинули чоловік і жінка.
Ще четверо людей звернулися за медичною допомогою. Молода жінка і двоє дітей отримали гостру реакцію на стрес, чоловік - отруєння продуктами горіння. Всім постраждалим оперативно надали необхідну допомогу на місці.
"Пожежа в житловому будинку локалізована. Ворог цинічно б'є по мирних будинках. Ми поруч з кожною постраждалою родиною", - написав глава ОВА.
Атака на Київ - що відомо
В ніч на 28 січня в Києві по ворожих дронах працювали сили ППО. Уламки впали на дорогу, зафіксовано пошкодження в Голосіївському районі столиці.
Про те, що "в Києві працює ППО", голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив о 1:24.
О 1:33 Ткаченко зазначив, що в Голосіївському районі на дорогу впали уламки БПЛА.
О 1:45 Ткаченко повідомив про пошкодження вікон і пожежу в результаті ворожої атаки.
О 2:12 він уточнив, що на цій локації пошкоджено дах багатоповерхівки. Пожежа на даху нежитлової будівлі не підтвердилася.
О 2:40 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Росіяни завдали балістичного удару по Кривому Рогу
Армія РФ завдала балістичного удару по об'єкту інфраструктури в Кривому Розі, внаслідок чого поранені дві людини.
"В результаті ракетної балістичної атаки по об'єкту інфраструктури нашого міста поранені дві людини - 51-річна жінка і чоловік 60 років. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу", - повідомив глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, 27 січня в результаті удару російських БПЛА по пасажирському поїзду Барвенково - Харків - Чоп є загиблі та поранені. Було зафіксовано два влучання біля поїзда, ще одне - у вагон. Сталася пожежа. Трагедія сталася поблизу села Язикове в Харківській області.
У поїзді перебувало понад 155 пасажирів. Повідомлялося про трьох загиблих.
Вночі 27 січня російська окупаційна армія повторно атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК Одеські електромережі в Одесі. Руйнування колосальні, ремонтні роботи вимагають тривалого часу, щоб повернути обладнання в працездатний стан.
26 січня російська армія двічі завдала ударів по Запоріжжю. Після атак у місті спалахнули пожежі.
РФ провела розвідку і готує масовану атаку: що відомо
За даними моніторингових каналів, країна-агресор РФ готується до завдання масованого ракетно-дронового удару по Україні.
Атаку можна чекати ближче до вихідних або на початку наступного календарного тижня.
Уточнюється, що на вихідних температура повітря знову опуститься до близько -20 градусів. Цілі ймовірного обстрілу РФ - енергетична та газова інфраструктура України.
Українців попередили про те, що атака може бути проведена в два етапи в різні дні.
