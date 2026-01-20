Рус
Росія атакувала Запоріжжя - будинки зруйновано, кількість загиблих різко зросла

Юрій Берендій
20 січня 2026, 19:26оновлено 20 січня, 20:24
Російські окупаційні війська атакували Запоріжжя безпілотником.
Росія атакувала Запоріжжя - будинки зруйновано, кількість загиблих різко зросла
Росія вдарила дроном по Запоріжжю - що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Запорізька ОВА

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росіяни вдарили по Запоріжжю, зруйновано приватні будинки
  • Внаслідок атаки одна людина загинула

Російські окупаційні війська ввечері, 20 січня, завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки одна людина загинула. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки ворога по Запоріжжю постраждали приватні будинки.

"Росіяни вдарили безпілотником по приватному сектору міста. Зруйновані будинки, виникла пожежа. Попередньо, одна жінка дістала поранень", - вказав він.

  • Наслідки удару дронів РФ по Запоріжжю 20 січня
    Наслідки удару дронів РФ по Запоріжжю 20 січня Фото: Запорізька ОВА
Пізніше він повідомив про загибель однієї людини через обстріл.

За його словами, вогонь охопив кілька автомобілів, в одному з яких перебувала людина, і, на жаль, її врятувати не вдалося.

На місці працюють усі екстрені служби.

Станом на 19:54 кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю зросло до трьох.

"Росіяни забрали життя подружжя: 48-річного чоловіка та 43-річної жінки. Загинув і їхній 57-річний сусід. Пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків, згоріли 3 автівки. Через ворожий удар без електрики залишилися майже 1500 абонентів. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація", - написав Федоров.

Дивіться відео наслідків атаки:

/ Скріншот
Шахед / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці 20 січня Повітряні сили України повідомили про загрозу можливих пусків крилатих ракет із російських стратегічних бомбардувальників Ту-95.

У ніч на 20 січня Росія завдала масштабного повітряного удару по території України. Ворог випустив по Україні крилаті й балістичні ракети, а також ударні безпілотники. Основний напрямок атаки припав на Київську область.

Крім того, російські війська атакували об’єкти цивільної інфраструктури в Одеській області. Удари були спрямовані по житловій забудові та енергетичних об’єктах, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Інші новини:

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя Запорізька область війна Росії та України атака дронів
