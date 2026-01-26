Пожежі, руйнування та поранені: Росія двічі за ніч завдала удару по Запоріжжю

За добу окупанти завдали 775 ударів по 32 населених пунктах Запорізької області.

Росія атакувала Запоріжжя та область / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

За ніч російська армія двічі атакувала Запоріжжя

Пошкоджено приватні будинки, в одному з них виникла пожежа

В ніч на понеділок, 26 січня, російська армія двічі завдала ударів по Запоріжжю. Після атак у місті спалахнули пожежі.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про атаку на місто о 01:18 ночі.

"Ворог завдав удару по Запоріжжю. На місці атаки сталася пожежа. Попередньо ніхто не постраждав", - написав він у Telegram.

Атака на Запоріжжя / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Рано вранці Федоров повідомив про другу атаку на місто.

"Ворог вдруге за ніч атакував Запоріжжя. Завдав чотири удари. Пошкоджено приватні будинки. В одному з будинків сталася пожежа. Рятувальники вже загасили вогонь", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Атака на Запоріжжя / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Пізніше Федоров повідомив, що 38-річна жінка і 69-річний чоловік отримали поранення в результаті ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

За добу окупанти завдали 775 ударів по 32 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 90 повідомлень про руйнування будинків, квартир і автомобілів.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Атаки РФ на Запоріжжя

Як писав Главред, в ніч на 21 січня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі.

Російські окупаційні війська ввечері 20 січня завдали удару по Запоріжжю. В результаті атаки одна людина загинула. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров. В результаті атаки ворога по Запоріжжю постраждали приватні будинки.

В ніч на 19 січня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Була оголошена повітряна тривога. БПЛА зафіксували в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях.

У 2026 році РФ націлилася на Запоріжжя: думка експерта

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що в 2026 році РФ націлилася на Запоріжжя.

За його словами, ми втратили з поля зору ситуацію зі Степногорськом. Це маленьке містечко, яке з літа 2025 року Росія перетворює на попіл нескінченними обстрілами і штурмами. Степногорськ розташований приблизно в 20 км від Запоріжжя, причому на висоті.

"Якщо росіянам вдасться захопити це місто і закріпитися, вибити їх звідти нам буде дуже важко. З Степногорська російські війська зможуть обстрілювати Запоріжжя і робити з нього другий Херсон: хоч Херсон і не захоплений військами РФ, але вони роблять все, щоб життя в цьому місті не було, щоб люди виїжджали звідти", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.

За його словами, російські війська рухаються до Запоріжжя, і там вже утворилася велика сіра зона. Чим ближче росіяни будуть наближатися до Запоріжжя, тим більше вони будуть перетворювати цей обласний центр на руїни.

"Росіяни розраховують на те, що навіть якщо Запоріжжя не стане центром битви, то частиною поля бою стане точно", - додав експерт.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

