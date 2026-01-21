Росія завдала балістичного удару по Кривому Рогу: що відомо про наслідки

По Синельниківському району росіяни завдали удару дронами, також постраждали Васильківська та Роздорська громади.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-udarila-ballistikoy-po-krivomu-rogu-chto-izvestno-o-posledstviyah-10734095.html Посилання скопійоване

РФ завдала балістичного удару по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

РФ завдала балістичного ракетного удару по Кривому Рогу

У місті пошкоджено будинки, адміністративну будівлю та автомобілі

У Синельниківському районі є жертви та постраждала

В ніч на 21 січня армія РФ завдала удару балістикою по Кривому Рогу. В результаті обстрілу в місті пошкоджено багато будинків і автомобілів. Про це повідомив голова Дніпровської ОВА Олександр Ганжа.

"Вночі агресор завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджено 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, авто", - написав він у Telegram.

відео дня

Наслідки атаки на Кривий Ріг / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив ці наслідки, уточнивши, що ворог завдав удару саме балістикою.

Крім того, він поінформував, що всі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи - працюють.

Наслідки атаки на Кривий Ріг / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По Синельниківському району окупанти завдали удару за допомогою БПЛА. Постраждали Васильківська та Роздорська громади.

"Загинули чоловік 77 років і жінка 72 роки. 53-річна жінка постраждала. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості", - повідомив Ганжа.

Виникли пожежі. Пошкоджено три приватні будинки.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 21 січня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. В результаті атаки росіян на Запоріжжя та Запорізький чотири людини загинули, ще шестеро - поранені.

Минулої ночі окупанти масово атакували безпілотниками південь Одеської області. Пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру. Одна людина постраждала - поранення ноги отримав 50-річний чоловік. Він госпіталізований. Лікарі надають всю необхідну медичну допомогу.

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. Всі профільні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

Рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. В результаті ракетного удару на лівому березі Києва почалися перебої зі світлом і водопостачанням.

У Київській області в результаті атаки смертельне поранення отримав 50-річний чоловік у Бучанському районі. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Чоловік загинув на місці.

Російська армія атакувала і цивільну інфраструктуру Одеської області. У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БПЛА в багатоповерховий житловий будинок.

У Рівненській області ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. Це призвело до відключення електроенергії понад 10 тисяч абонентів, а також руйнувань у житловому секторі.

У чому мета нових масованих атак РФ: думка експерта

Військовий аналітик Олег Жданов вважає, що головною метою російських атак залишається столиця України.

"Вони хочуть вимкнути Київ повністю. Харків — це друга столиця, яку вони намагаються знищити вже не перший рік. Але Київ як столиця — це символ. Якщо Київ згасне — вони вважають це своєю величезною перемогою", — сказав Жданов.

Він додав, що останнім часом удари все частіше наносяться по Київській області — в першу чергу по об'єктах енергетичної інфраструктури і високовольтних лініях, що забезпечують електропостачання столиці.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред