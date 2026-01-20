Де в Україні найскладніша ситуація після атак РФ: Зеленський розкрив деталі

Президент доручив терміново зв'язатися з США через зміну тактики російських ударів.

Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ліквідації наслідків російських атак / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви Зеленського:

Відновлювальні роботи розпочалися в усіх регіонах, де зафіксовано удари РФ

Найскладніша ситуація — у Києві, частині Київської області та Харкові

До 18:00 чиновники повинні надати повний аналіз термінів відновлення по кожному регіону

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з чиновниками, задіяними в ліквідації наслідків російських повітряних атак, а також військовими та представниками енергетичного сектора.

За словами глави держави, у всіх регіонах, де були "прильоти", вже розпочалися відновлювальні роботи.

"На сьогодні найбільші складнощі в Києві, в частині Київської області, в Харкові", - підкреслив Зеленський.

"Окремо обговорили ситуацію на Дніпропетровщині, Запоріжжі та області, Сумщині, Чернігівщині та Одесі. Триває відновлення в Рівненській області", - додав президент.

Міністр внутрішніх справ доповів про ліквідацію пожеж на уражених об'єктах, а також про резервні обсяги обладнання для столиці.

Зеленський доручив прем'єр-міністру і міністру енергетики до шостої години вечора надати повний аналіз термінів відновлення в кожному регіоні та необхідних ресурсів.

Президент також доручив військовим негайно зв'язатися з партнерами, насамперед зі Сполученими Штатами, і поінформувати їх детально про зміну російської тактики ударів і особливому напрямку атаки на ураження об'єктів енергетики.

"Будемо працювати і за запитами на ракети для систем ППО – час має значення по кожному запиту, по кожному елементу постачання", – написав він.

Зеленський додав, що принаймні частину ракет, які росіяни застосували в ударі по Україні, вони виготовили вже в 2026 році.

"Це ще раз говорить про те, як важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування поставок критичних компонентів реально працювали", - зазначив він.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Ракетно-дронова атака 20 січня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. Детальніше читайте в матеріалі: Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, ракетний удар по Україні сьогодні не був масовим.

Армія РФ застосувала дрони, зокрема і реактивні, для удару по Києву і області, Рівному, Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Одесі та окремим районам населених пунктів, що належать до цих областей. Особливо страждав від дронів Дніпро.

Також окупанти запустили близько шести балістичних ракет у напрямку Києва, дві - по Дніпру і дві - по району Вінниці. Під ранок окупанти запустили крилаті ракети Х-101 у напрямку Києва і Київщини.

За даними Нацполіції, під ударом був лівий берег Києва. Станом на 8:00 відомо про одну постраждалу. В результаті "прильоту" пошкоджено нежитлові приміщення за кількома адресами, будівлю початкової школи, а також вікна в декількох житлових будинках. Також сталося падіння уламків БпЛА на відкриту територію, горіли автомобілі.

На лівому березі столиці перебої з світлом і водопостачанням. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять в автономний режим живлення.

У Київській області в результаті атаки смертельне поранення отримав 50-річний чоловік у Бучанському районі. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Чоловік загинув на місці.

На світанку 20 січня російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області. У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БПЛА в багатоповерховий житловий будинок.

У Рівненській області ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. Це призвело до відключення електроенергії понад 10 тисяч абонентів, а також руйнувань у житловому секторі.

Чи витримає Київ нові атаки: думка експерта

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що російські окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру столиці, зосереджуючи удари на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За його словами, не варто вірити ні "страшилкам", ні надто солодким обіцянкам про ситуацію з енергетикою.

Сергієнко підкреслив, що сьогодні ніхто не може дати 100% гарантії стабільності енергосистеми. Єдиний реальний захист — це робота сил ППО, а будь-які спроби заздалегідь оцінити масштаби ймовірних пошкоджень є передчасними.

"Говорити заздалегідь, що саме і наскільки буде складно, — це, по суті, ворожіння на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", — сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

