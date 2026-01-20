Де в Україні найскладніша ситуація після атак РФ: Зеленський розкрив деталі

Головне із заяви Зеленського:
- Відновлювальні роботи розпочалися в усіх регіонах, де зафіксовано удари РФ
- Найскладніша ситуація — у Києві, частині Київської області та Харкові
- До 18:00 чиновники повинні надати повний аналіз термінів відновлення по кожному регіону
Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з чиновниками, задіяними в ліквідації наслідків російських повітряних атак, а також військовими та представниками енергетичного сектора.
За словами глави держави, у всіх регіонах, де були "прильоти", вже розпочалися відновлювальні роботи.
"На сьогодні найбільші складнощі в Києві, в частині Київської області, в Харкові", - підкреслив Зеленський.
"Окремо обговорили ситуацію на Дніпропетровщині, Запоріжжі та області, Сумщині, Чернігівщині та Одесі. Триває відновлення в Рівненській області", - додав президент.
Міністр внутрішніх справ доповів про ліквідацію пожеж на уражених об'єктах, а також про резервні обсяги обладнання для столиці.
Зеленський доручив прем'єр-міністру і міністру енергетики до шостої години вечора надати повний аналіз термінів відновлення в кожному регіоні та необхідних ресурсів.
Президент також доручив військовим негайно зв'язатися з партнерами, насамперед зі Сполученими Штатами, і поінформувати їх детально про зміну російської тактики ударів і особливому напрямку атаки на ураження об'єктів енергетики.
"Будемо працювати і за запитами на ракети для систем ППО – час має значення по кожному запиту, по кожному елементу постачання", – написав він.
Зеленський додав, що принаймні частину ракет, які росіяни застосували в ударі по Україні, вони виготовили вже в 2026 році.
"Це ще раз говорить про те, як важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування поставок критичних компонентів реально працювали", - зазначив він.
Ракетно-дронова атака 20 січня 2026 року - що відомо
Як писав Главред, рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. Детальніше читайте в матеріалі: Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару.
Як повідомляє моніторинговий канал monitor, ракетний удар по Україні сьогодні не був масовим.
Армія РФ застосувала дрони, зокрема і реактивні, для удару по Києву і області, Рівному, Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Одесі та окремим районам населених пунктів, що належать до цих областей. Особливо страждав від дронів Дніпро.
Також окупанти запустили близько шести балістичних ракет у напрямку Києва, дві - по Дніпру і дві - по району Вінниці. Під ранок окупанти запустили крилаті ракети Х-101 у напрямку Києва і Київщини.
За даними Нацполіції, під ударом був лівий берег Києва. Станом на 8:00 відомо про одну постраждалу. В результаті "прильоту" пошкоджено нежитлові приміщення за кількома адресами, будівлю початкової школи, а також вікна в декількох житлових будинках. Також сталося падіння уламків БпЛА на відкриту територію, горіли автомобілі.
На лівому березі столиці перебої з світлом і водопостачанням. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять в автономний режим живлення.
У Київській області в результаті атаки смертельне поранення отримав 50-річний чоловік у Бучанському районі. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Чоловік загинув на місці.
На світанку 20 січня російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області. У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БПЛА в багатоповерховий житловий будинок.
У Рівненській області ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. Це призвело до відключення електроенергії понад 10 тисяч абонентів, а також руйнувань у житловому секторі.
Чи витримає Київ нові атаки: думка експерта
Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що російські окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру столиці, зосереджуючи удари на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За його словами, не варто вірити ні "страшилкам", ні надто солодким обіцянкам про ситуацію з енергетикою.
Сергієнко підкреслив, що сьогодні ніхто не може дати 100% гарантії стабільності енергосистеми. Єдиний реальний захист — це робота сил ППО, а будь-які спроби заздалегідь оцінити масштаби ймовірних пошкоджень є передчасними.
"Говорити заздалегідь, що саме і наскільки буде складно, — це, по суті, ворожіння на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", — сказав експерт в інтерв'ю Главреду.
Про персону: Олександр Сергієнко
Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія.
Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права.
Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".
