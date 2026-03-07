Ракети ATACMS та SCALP рознесли важливий об'єкт РФ: Генштаб розповів про успіхи

Сили оборони розтрощили командні пункти російських окупантів по всій лінії фронту.

ЗСУ уразили біля Донецького аеропорту склад "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео Генштабу

Коротко:

7 березня ЗСУ уразили біля Донецького аеропорту склад "Шахедів"

Удар завдали ракетами ATACMS і SCALP

Після атаки зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію

У районі Донецького аеропорту українські військові ракетами ATACMS та SCALP уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників типу "Шахед". Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Удар завдали 7 березня підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних сил. Після атаки зафіксували масштабну пожежу та вторинну детонацію.

Протягом 6 березня та в ніч на 7 березня Сили оборони завдали серії ударів по інших цілях ворога. Зокрема, уражено пункт управління БпЛА в районі Діброви на тимчасово окупованій території Луганської області та командно-спостережний пункт біля Кругляківки на окупованій частині Харківщини.

Також нанесено удари по районах зосередження окупантів у Новогригорівці та Залізничному в Запорізькій області, Торському на Донеччині та Сопичі на Сумщині.

Дивіться відео удару ракетами ATACMS та SCALP:

Атака в районі Донецького аеропорту / Фото: скріншот

У Генштабі зазначають, що системне ураження пунктів управління, артилерії та особового складу суттєво послаблює можливості окупантів щодо управління підрозділами, ведення вогню та підготовки до наступальних дій. Наразі ступінь завданих збитків та точні втрати противника уточнюються.

Ракети ATACMS / Інфографіка: Главред

Чим небезпечні для РФ атаки ЗСУ - думка експерта

Авіаційний експерт та заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів, кількість українських ударів по території Росії останнім часом зросла, що змушує РФ посилювати систему протиповітряної оборони. За його словами, ці удари порушують логістику та вражають об’єкти, пов’язані із виробництвом і постачанням безпілотників типу "Шахед".

Експерт зазначив, що на тлі цих подій з’являється інформація про появу далекобійної ракети, здатної нести до тонни корисного навантаження. На його думку, це означає, що Росії доведеться готуватися до складнішої ситуації у повітряному просторі та посилювати систему ППО.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України завдали ударів по низці логістичних об’єктів та місцях зосередження російських військ. Зокрема, у ніч на 4 березня уражено склад боєприпасів біля Нижньої Кринки, склад матеріально-технічних засобів поблизу Чистякового на тимчасово окупованій Донеччині та наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА в районі Чорноморського в окупованому Криму.

Також Сили оборони на початку березня завдали серії ударів по російських цілях на тимчасово окупованих територіях та в РФ. За даними Генштабу ЗСУ, 1 березня було уражено радіолокаційні станції ЗРК С-300 і С-300В4 у Донецькій області, а також склад боєприпасів і місця зосередження живої сили окупантів.

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 лютого Сили оборони України завдали ударів по Воткінському заводу, де виробляють ракети "Іскандер-М" та інше озброєння. Також уражено радіолокаційні станції в Джанкої в окупованому Криму

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

