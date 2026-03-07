Температура підстрибне до +9°: синоптики Полтавщини назвали дату потепління

Погода влаштує мешканцям Полтавської області цих вихідних приємний "сюрприз".

Погода на Полтавщині 7-8 березня / Фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Чи будуть опади в Полтаві та області цих вихідних

Якою буде температура повітря на Полтавщині 8 березня

Перші вихідні березня у Полтаві та області будуть супроводжуватися помірно теплою та сухою погодою. Про це у Telegram повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Сьогодні, 7 березня, очікується мінлива хмарність, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря по області вдень коливатиметься в межах 0 до 5 градусів тепла. У Полтаві очікується від 2 до 4 градусів тепла.

Погода в Полтаві 7 березня / фото: скріншот з meteoprog

Погода 8 березня

У святкову неділю у Полтавській області помітно потепліє. Синоптики також прогнозують мінливу хмарність, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Опадів, як і в суботу, не прогнозується.

Температура повітря вночі опуститься до 4 градусів морозу - 1 градуса тепла, але вдень помітно підвищиться - до 4-9 градусів тепла.

Погода в Полтаві 8 березня / фото: скріншот з meteoprog

Яка погода буде в Україні в перші вихідні весни

Главред писав, що за прогнозом начальниці відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, 7 березня почне більш інтенсивно впливати поле підвищеного атмосферного тиску і воно вже забезпечить погоду без опадів у всіх регіонах. Буде більше прояснень.

Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Така погода очікується і 8 березня. Температура вночі трошечки знизиться, вночі від - 1 до -6 морозу. Вдень від +5 до +11 у більшості регіонів. У західних областях до +15.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що неділя стане найтеплішим днем тижня у Дніпрі. Після прохолодної ночі (близько 0°C) ранок буде ясним і сонячним. У другій половині дня з’являться хмари, однак без опадів.

Раніше повідомлялося, що під впливом малорухомого антициклону, який розкинеться на більшу частину Східної Європи, на території України пануватиме стійка, суха та відносно тепла повітряна маса у найближчі дні.

Напередодні синоптики попередили українців про ризик масштабних підтоплень. Через весняну повінь 5-8 березня на річках України очікується підйом рівнів води.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

