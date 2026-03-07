Летіли гіперзвукові 'Циркони', 'Калібри' та рій БПЛА: скільки цілей збили ПС

Росіяни застосували понад 500 засобів нападу.

Ворог випустив 509 цілей / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

Під час атаки РФ застосувала 509 ракет і БПЛА

Основні цілі - Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина, Чернівецька область

ППО України збила або подавила 19 ракет і 453 безпілотники

У ніч на 7 березня росіяни завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. РФ використала 509 засобів повітряного нападу. Про це повідомили Повітряні сили України.

За даними військових, ворог застосував:

2 гіперзвукові ракети "Циркон" з Криму;

13 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400";

14 крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря;

480 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших.

Основними цілями стали Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область.

Протиповітряна оборона України збила або подавила 19 ракет та 453 безпілотники. Серед знищених цілей - вісім балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 11 крилатих ракет "Калібр".

При цьому дев'ять ракет та 26 дронів все ж влучили у цілі на 22 локаціях. За даними Повітряних сил, ще на п'яти локаціях упали збиті БПЛА. Інформація щодо однієї ворожої ракети уточнюється.

Кількість цілей РФ / Фото: Повітряні сили України

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив про трагедію в Харкові після російського удару балістичною ракетою. Під час нічного розбору завалів зруйнованого під’їзду виявлено семеро загиблих.

"Більш ніж десять людей поранено, серед них - діти. Під завалами ще можуть бути люди. Всі необхідні служби працюють на місці для порятунку", - наголосив глава держави.

Ракета "Циркон" / Інфографіка: Главред

За словами Зеленського, Росія застосувала 29 ракет, із них майже половина – балістичні, а також 480 дронів, переважно "Шахеди". Удари були спрямовані на енергетику в Києві, Хмельницькій та Чернівецькій областях, залізницю у Житомирщині, а також пошкоджено об’єкти на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині та Черкащині.

"На ці жорстокі удари проти життя обов’язково має бути відповідь партнерів. Дякую кожному, хто не мовчатиме. Росія не відкинула спроб знищити житлову та критичну інфраструктуру України, а отже, підтримка має продовжуватись. Програма PURL має працювати далі не менш активно. Розраховуємо на активну роботу з ЄС, щоб гарантувати більше захисту для наших людей. Вдячний усім, хто допомагає посилювати наш захист", - додав Зеленський.

Атака в ніч на 7 березня - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 березня російські окупанти атакували Україну десятками безпілотників та ракетами, зокрема "Калібрами" з Чорного моря та "Цирконами" з тимчасово окупованого Криму.

У Харкові балістична ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі, спричинивши масштабні руйнування та пожежу. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що загинули щонайменше семеро людей, серед них діти.

За словами віцепрем’єра Олексія Кулеби, внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені, серед яких немовля. Пошкоджено житлові будинки, критичну інфраструктуру, залізницю та порти.

