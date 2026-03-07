Рус
Плани ворога зірвано: бійці ГУР зупинили наступ РФ на обласний центр

Марія Николишин
7 березня 2026, 15:24
Розвідники кажуть, що окупанти все частіше відмовляються від штурмових дій.
Бійці ГУР зупинили наступ росіян / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне:

  • Підрозділи ГУР зупинили наступ ворога на Запоріжжя
  • Оборонна операція проходить впродовж трьох місяців
  • Такі дії дозволили стабілізувати оборону на вигідних для ЗСУ рубежах

Підрозділи Головного управління розвідки у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ ворога на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності. Про це повідомили в ГУР МО України.

Зазначається, що впродовж трьох місяців воїни "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України реалізовують комплексну оборонну операцію на Запорізькому напрямку.

відео дня

Ціль розвідників - зірвати наступальні плани ворога та не допустити його просування до обласного центру.

Відомо, що в ході активних дій спецпризначенці ГУР ліквідували понад 300 окупантів вбитими та пораненими, ще 39 російських військовослужбовців взяли в полон.

"Точними ударами дронів та артилерії воєнні розвідники системно обмежують логістичні спроможності (росіян, - ред) - через брак забезпечення окупанти все частіше відмовляються від штурмових дій на напрямку", - йдеться у повідомленні.

В ГУР додали, що дії спецпризначенців дозволили стабілізувати оборону на вигідних для українських захисників рубежах та убезпечити Запоріжжя.

Підрозділи ГУР зупинили наступ ворога – відео:

Плани РФ щодо Запоріжжя

Військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявляв, що загрози початку вуличних боїв в Запоріжжі наразі немає, але російські окупаційні війська й надалі будуть завдавати ударів по місту для знищення об'єктів енергетики та промисловості.

За його словами, знищення промзони та енергетичної інфраструктури Запоріжжя буде одним із пріоритетів РФ.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що навесні росіяни планують розпочати наступ в Донецькій області.

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявляв, що російські окупаційні війська активізували спроби просування на півдні України та намагаються прорвати оборону вздовж узбережжя колишнього Каховського водосховища, щоб узяти під контроль Степногірськ у Запорізькій області.

Аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомляли, що Сили оборони України проводять зачистку територій від російських окупантів на стику Запорізької та Дніпропетровської областей.

Читайте також:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини Запоріжжя Запорізька область ГУР новини України війна Росії та України Фронт
Плани ворога зірвано: бійці ГУР зупинили наступ РФ на обласний центр

15:24Фронт

