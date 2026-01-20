'Приліт' у багатоповерхівку та енергооб'єкт: відомі наслідки атаки РФ на Одещину

Російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області.

РФ атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області / Колаж: Главред, фото: Сили оборони півдня, ДСНС

Коротко:

Удари РФ були спрямовані по житлових кварталах і об'єктах енергетики

У Чорноморську БПЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок

Інформація про постраждалих уточнюється

На світанку 20 січня російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області. Удари були спрямовані на житлові квартали та об'єкти енергетики. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БПЛА в багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад і скління. Інформація про постраждалих поки не надходила, дані уточнюються.

В Одеському районі також зафіксовано пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місцях події працюють екстрені та комунальні служби.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Ракетно-дронова атака 20 січня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. Детальніше читайте в матеріалі: Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, ракетний удар по Україні сьогодні не був масованим.

Армія РФ застосувала дрони, зокрема і реактивні, для удару по Києву і області, Рівному, Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Одесі та окремим районам населених пунктів, що належать до цих областей. Особливо страждав від дронів Дніпро.

Також окупанти запустили близько шести балістичних ракет у напрямку Києва, дві - по Дніпру і дві - по району Вінниці. Під ранок окупанти запустили крилаті ракети Х-101 у напрямку Києва і Київщини.

За даними Нацполіції, під ударом був лівий берег Києва. Станом на 8:00 відомо про одну постраждалу. В результаті "прильоту" пошкоджено нежитлові приміщення за кількома адресами, будівлю початкової школи, а також вікна в декількох житлових будинках. Також сталося падіння уламків БпЛА на відкриту територію, горіли автомобілі.

На лівому березі столиці перебої з світлом та водопостачанням. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять в автономний режим живлення.

У Київській області в результаті атаки смертельне поранення отримав 50-річний чоловік у Бучанському районі. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Чоловік загинув на місці.

