Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

НБУ опублікував офіційний курс валют на понеділок, 9 березня.

Курс валют на 9 березня / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 9 березня

Чи змінився курс євро

Яким буде курс злотого 9 березня

Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 9 березня 2026 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На понеділок, 9 березня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 43,72 грн/дол., що на 8 копійок менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно посилила свої позиції щодо американської валюти.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро впав. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 50,54 грн/євро. Таким чином, гривня посилила свої позиції на 36 копійок.

Курс злотого на 9 березня

6 березня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,91 грн/злот. 9 березня курс встановили на рівні 11,79 грн/злот, що на 12 копійок менше.

Що буде з гривнею у 2026 році - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що буде з гривнею у 2026 році. Він зазначив, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Зірвати курс можуть лише погані події на фронті.

"Але для таких подій зараз немає жодних підстав. Тому що навіть ці кошти, виділені Україні Євросоюзом, дозволяють нам забезпечувати армію і всі силові структури на рівні не гіршому або навіть кращому, ніж у 2024 та 2025 роках. Відтак, враховуючи ці обставини, можна бути спокійними за курс гривні у 2026 році: він буде приблизно в сьогоднішніх межах", - зазначив Новак.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на 6 березня Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, вартість долара та євро знову зросла та досягла нових рекордних позначок.

Раніше повідомлялося, що у разі закріплення курсу вище позначки 43,5 гривні за долар, долар може зрости до 44 гривень. В цілому протягом березня валютний курс буде коливатися в межах 43,0-44,0 гривень за долар.

Напередодні стало відомо, що дефіцит валюти в Україні поступово знижується, а ринок у сезонному плані переходить на більш комфортні для Національного банку рівні.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

