Трамп розглядає введення сухопутних військ США в Іран: що відомо

Дональд Трамп у приватних обговореннях виявив інтерес до можливого розміщення американських військ в Ірані. Йдеться про невеликий контингент.

Трамп розглядає введення сухопутних військ США в Іран / Колаж Главред, фото: National Guard, instagram.com/potus/

Президент США Дональд Трамп у приватних обговореннях виявляв інтерес до можливого розміщення американських сухопутних військ на території Ірану. За словами кількох джерел, знайомих з ходом переговорів, мова не йшла про повномасштабне вторгнення, а скоріше про невеликий контингент для виконання конкретних стратегічних завдань.

Співрозмовники повідомили, що глава держави обговорював цю ідею з помічниками і представниками Республіканської партії за межами Білого дому. При цьому ніяких остаточних рішень або наказів про введення військ прийнято не було. Про це пише NBC News.

Можливі точкові операції

За даними джерел, Трамп розглядав сценарій, за якого невеликі підрозділи могли б використовуватися для обмежених операцій. Наприклад, для ударів по стратегічних об'єктах або виконання спеціальних місій.

Потужний вибух у центрі Тегерана / Фото: instagram.com/@yashar/

Колишній чиновник адміністрації США Джоел Рейберн зазначив, що такі дії можуть виглядати як висадка, виконання завдання і швидке виведення військ. Він підкреслив, що подібні операції істотно відрізняються від класичного наземного вторгнення, яке зазвичай представляють при розмові про введення військ.

Білий дім відреагував на повідомлення

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що повідомлення про плани Трампа ґрунтуються на припущеннях анонімних джерел.

За її словами, президент завжди залишає всі можливі варіанти відкритими, проте будь-які твердження про підтримку конкретного сценарію не відображають офіційну позицію адміністрації.

Публічні заяви президента

Публічно Дональд Трамп не виключав можливість використання сухопутних сил, хоча військові дії до цього обмежувалися повітряною кампанією.

В одному з останніх інтерв'ю він заявив, що не відчуває побоювань з приводу відправки військ на передову, але при цьому підкреслив, що такий крок може і не знадобитися.

Експерти відзначають, що американські сили могли б бути використані в декількох ситуаціях. Серед них можуть бути спеціальні операції проти стратегічних об'єктів або контроль за ядерними матеріалами в разі серйозних політичних змін всередині Ірану.

Деякі аналітики також припускають, що США можуть спробувати вибудувати нові відносини з можливим майбутнім керівництвом країни, включаючи співпрацю в сфері енергетики.

Втрати в ході конфлікту

За даними Пентагону, з початку конфлікту в результаті ударів у відповідь Ірану загинули шість американських військовослужбовців, ще 18 отримали поранення.

У Білому домі підкреслюють, що варіант використання сухопутних військ теоретично залишається на столі, проте на даний момент він не входить в поточні плани військової операції.

Раніше Главред писав про те, що Іран атакував дронами Азербайджан. МЗС Азербайджану оперативно відреагувало на інформацію і підтвердило атаку. Один з дронів впав на будівлю терміналу аеропорту, а інший - біля шкільної будівлі в селі Шекерабад. Вже відомо, що поранення отримали двоє цивільних.

Також повідомлялося про те, що асамблея експертів під тиском Корпусу вартових ісламської революції обрала Моджтабу Хаменеї наступним лідером Ісламської Республіки.

