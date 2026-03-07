Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп розглядає введення сухопутних військ США в Іран: що відомо

Костянтин Пономарьов
7 березня 2026, 10:26оновлено 7 березня, 11:19
Дональд Трамп у приватних обговореннях виявив інтерес до можливого розміщення американських військ в Ірані. Йдеться про невеликий контингент.
Трамп розглядає введення сухопутних військ США в Іран
Трамп розглядає введення сухопутних військ США в Іран / Колаж Главред, фото: National Guard, instagram.com/potus/

Ви дізнаєтеся:

  • Що може статися, якщо війна посилиться
  • Що насправді обговорюють у Білому домі
  • Як може закінчитися конфлікт на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп у приватних обговореннях виявляв інтерес до можливого розміщення американських сухопутних військ на території Ірану. За словами кількох джерел, знайомих з ходом переговорів, мова не йшла про повномасштабне вторгнення, а скоріше про невеликий контингент для виконання конкретних стратегічних завдань.

Співрозмовники повідомили, що глава держави обговорював цю ідею з помічниками і представниками Республіканської партії за межами Білого дому. При цьому ніяких остаточних рішень або наказів про введення військ прийнято не було. Про це пише NBC News.

відео дня

Можливі точкові операції

За даними джерел, Трамп розглядав сценарій, за якого невеликі підрозділи могли б використовуватися для обмежених операцій. Наприклад, для ударів по стратегічних об'єктах або виконання спеціальних місій.

Потужний вибух у центрі Тегерана
Потужний вибух у центрі Тегерана / Фото: instagram.com/@yashar/

Колишній чиновник адміністрації США Джоел Рейберн зазначив, що такі дії можуть виглядати як висадка, виконання завдання і швидке виведення військ. Він підкреслив, що подібні операції істотно відрізняються від класичного наземного вторгнення, яке зазвичай представляють при розмові про введення військ.

Білий дім відреагував на повідомлення

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що повідомлення про плани Трампа ґрунтуються на припущеннях анонімних джерел.

За її словами, президент завжди залишає всі можливі варіанти відкритими, проте будь-які твердження про підтримку конкретного сценарію не відображають офіційну позицію адміністрації.

Публічні заяви президента

Публічно Дональд Трамп не виключав можливість використання сухопутних сил, хоча військові дії до цього обмежувалися повітряною кампанією.

В одному з останніх інтерв'ю він заявив, що не відчуває побоювань з приводу відправки військ на передову, але при цьому підкреслив, що такий крок може і не знадобитися.

Експерти відзначають, що американські сили могли б бути використані в декількох ситуаціях. Серед них можуть бути спеціальні операції проти стратегічних об'єктів або контроль за ядерними матеріалами в разі серйозних політичних змін всередині Ірану.

Деякі аналітики також припускають, що США можуть спробувати вибудувати нові відносини з можливим майбутнім керівництвом країни, включаючи співпрацю в сфері енергетики.

Втрати в ході конфлікту

За даними Пентагону, з початку конфлікту в результаті ударів у відповідь Ірану загинули шість американських військовослужбовців, ще 18 отримали поранення.

У Білому домі підкреслюють, що варіант використання сухопутних військ теоретично залишається на столі, проте на даний момент він не входить в поточні плани військової операції.

Раніше Главред писав про те, що Іран атакував дронами Азербайджан. МЗС Азербайджану оперативно відреагувало на інформацію і підтвердило атаку. Один з дронів впав на будівлю терміналу аеропорту, а інший - біля шкільної будівлі в селі Шекерабад. Вже відомо, що поранення отримали двоє цивільних.

Також повідомлялося про те, що асамблея експертів під тиском Корпусу вартових ісламської революції обрала Моджтабу Хаменеї наступним лідером Ісламської Республіки.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: NBC News

NBC News - новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він розпочав свою роботу 21 лютого 1940 року.

До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США военные Іран Дональд Трамп Близький Схід Білий дім Атака на Іран
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ракети ATACMS та SCALP рознесли важливий об'єкт РФ: Генштаб розповів про успіхи

Ракети ATACMS та SCALP рознесли важливий об'єкт РФ: Генштаб розповів про успіхи

12:45Війна
"Дурне питання": Трамп накинувся на журналіста через незручне питання про Путіна

"Дурне питання": Трамп накинувся на журналіста через незручне питання про Путіна

12:40Політика
Мами загинули разом з дітьми: моторошні подробиці з Харкова

Мами загинули разом з дітьми: моторошні подробиці з Харкова

10:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

"Ніколи не бачив, щоб так плакав": Харчишин поділився болем сина-воїна

"Ніколи не бачив, щоб так плакав": Харчишин поділився болем сина-воїна

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

Гороскоп на сьогодні 7 березня: Овнам - непорозуміння, Рибам - успіх

Гороскоп на сьогодні 7 березня: Овнам - непорозуміння, Рибам - успіх

Останні новини

12:45

Ракети ATACMS та SCALP рознесли важливий об'єкт РФ: Генштаб розповів про успіхи

12:40

"Дурне питання": Трамп накинувся на журналіста через незручну тему про Путіна

12:28

3 породи собак, які поводяться найгірше: список здивував власниківВідео

12:17

"Дуже страшно було": відома ведуча під обстрілами вирвалася з Дубая

11:51

Популярна російська актриса загинула з дочкою в ДТП

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
11:46

Кулінарна розкіш з жахливою історією: як насправді винайшли фуа-гра

11:30

Гороскоп на завтра 8 березня: Левам - халепа, Терезам - заздрощі

10:57

"Ніби відірвали частину тіла": Олена Тополя розповіла про свій біль

10:54

Який колір інтер'єру приверне удачу: ідеальні відтінки для кожного знака зодіаку

Реклама
10:26

Мами загинули разом з дітьми: моторошні подробиці з ХарковаФото

10:26

Трамп розглядає введення сухопутних військ США в Іран: що відомо

10:16

Летіли гіперзвукові "Циркони", "Калібри" та рій БПЛА: скільки цілей збили ПСФото

10:03

"Немає більшого кайфу": Навроцька висловилася після розлучення з Фаготом

10:03

Після того, як Буданов очолив ОП, динаміка повернення полонених зросла, - блогер

10:00

Омолодження старого саду: скільки гілок можна зрізати

09:18

Жінка знайшла в секонд-хенді річ за $5: справжня ціна всіх здивувала

09:11

Ягоди можна збирати відрами: чим підгодувати полуницю навесніВідео

08:39

РФ атакувала залізницю, порти та критичні об'єкти в Україні - що відомоФото

08:38

Гороскоп Таро на завтра, 8 березня: Рибам - думати, Стрільцям - задавати питання

08:12

Горю, не згораю: MELOVİN "підсмажив" руку під час концертуВідео

Реклама
08:07

Бур'яни зникнуть за день: як приготувати простий домашній розчин без хіміїВідео

08:05

Чому кролі не набирають вагу: три головні причини

07:27

РФ поцілила у багатоповерхівку в Харкові: є значні руйнування і жертвиФото

05:59

"Я його мало не вбила": Могилевська посварилася з Кондратюком через Тіну Кароль

05:49

Не для краси: навіщо в СРСР виготовляли трикутні пляшки

05:21

Температура підстрибне до +9°: синоптики Полтавщини назвали дату потепління

04:41

Подарунки на межі абсурду: що отримували жінки в СРСР на 8 березня

04:08

РФ не виграє від кризи на Близькому Сході: експерт сказав, що буде з цінами на нафту

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

03:41

Як поєднувати чорний після 50: правила стильного образу

03:30

Життя перевернеться з ніг на голову: доля готує зміни для трьох знаків зодіаку

03:03

Таємнича темна матерія може керувати галактикою: сенсаційне дослідження

02:32

Три знаки китайського зодіаку зірвуть великий куш - кому пощастить у березні

02:00

Як приготувати запечену картоплю - смачніше не придумаєшВідео

01:32

Рої Шахедів і Калібри над Україною: вибухи гримлять вже в 3 областях

01:24

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

00:45

Потрібно всього 5 хвилин вранці: простий спосіб позбутися вогкості та цвілі

00:19

Противник Орбана також накинувся на Зеленського: що вимагає

06 березня, п'ятниця
23:45

Без електроенергії 7 березня: що відомо про нові графіки для Києва та області

23:23

Росію повернули на Венеціанську бієнале: Рим виступив з офіційною заявою

Реклама
22:44

На українців чекає різке зростання цін на АЗС: експерт назвав нову вартість палива

22:13

"Дуже втомилася": дружина Віктора Павліка більше не хоче народжувати дитину від співака

21:47

Важливе послання від Всесвіту отримають чотири знаки зодіаку - хто вони

21:44

Його "з'їдять": ексглава МЗС розкрив несподіваний сценарій усунення ПутінаВідео

21:35

Біцепс-желе: Кіркорова висміяли за тремтячі "м'язи"Відео

20:57

Українські інкасатори, затримані в Угорщині, повернулися на Батьківщину – Сибіга

20:56

Калібрів буде менше: ЗСУ вразили дві "жирні" цілі в Росії

20:52

"Бог завжди шанував жінку": священник пояснив, чи можна святкувати 8 березняВідео

20:45

Був у полоні 628 днів: додому повернули військового "Вінта", який вважався зниклим

20:41

Хитрість із пральною машиною: один простий засіб — і одяг знову стане білосніжним

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти