Внаслідок атаки РФ Київ залишився без тепла і води: де ситуація найгірша

Інна Ковенько
20 січня 2026, 08:35
Внаслідок атаки на столицю без тепла залишилися понад 5600 багатоповерхівок.
Головне:

  • 20 січня РФ атакувала Київ балістикою та дронами
  • Після обстрілу на столицю без тепла 5635 багатоповерхівок
  • Майже 80% із них - будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня

Вночі 20 січня країна-агресорка Росія знову атакувала Київ балістикою та дронами, лунали потужні вибухи. Внаслідок атаки на столицю без тепла залишилися понад 5600 багатоповерхівок.

Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Після цієї атаки на столицю без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80 відсотків із них - будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня", - йдеться у повідомленні.

За словами Кличка, ввечері напередодні з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня

Крім того, через сьогоднішню атаку лівий берег Києва наразі без водопостачання. Комунальники й енергетики працюють над відновленням тепла, води та електрики.

Ракетно-дронова атака 20 січня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, 19 січня моніторингові канали повідомили, що РФ проводить передислокацію бомбардувальників Ту-95. Українців попереджали про загрозу нанесення масованого ракетного удару в найближчі 48 годин.

В ніч на 20 січня в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що РФ підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з території Росії. У повітрі перебувало від трьох до чотирьох літаків Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленя" в Мурманській області.

Рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. Детальніше читайте в матеріалі: Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару.

Атака РФ на Україну / Інфографика: Главред

20:39

Як вберегти димар від сажі під час морозів: три золоті правила досвідчених пічників

20:32

Морози більше не страшні: чим утеплити двері, щоб у будинку відразу стало теплоВідео

19:19

Епоха завершилась: у Римі помер засновник бренду Valentino

