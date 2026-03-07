Рус
"Немає більшого кайфу": Навроцька висловилася після розлучення з Фаготом

Христина Трохимчук
7 березня 2026, 10:03
Фагот і Ольга Навроцька були разом 16 років.
Ольга Навроцька - розлучення з Фаготом
Ольга Навроцька - розлучення з Фаготом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Навроцька, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Ольга Навроцька висловилася про самотність
  • Як письменниця почувається після розлучення

Нещодавно стало відомо про те, що артист відомого гурту ТНМК Фагот і українська письменниця та дизайнерка Ольга Навроцька розійшлися після 16 років шлюбу. В інтерв'ю Марічці Падалко знаменитість розповіла про свою самотність.

За словами Навроцької, вона прагне до усвідомленої самотності — коли ти комфортно почуваєшся наодинці з собою і своїм життям. Письменниця зізналася, що знайшла внутрішній спокій і переживає цей етап як важливу трансформацію.

відео дня

"Немає більшого кайфу, ніж усвідомлена і зайнята самотність. Коли тобі самому з собою дуже цікаво, тому що у тебе дуже багато класних справ і ти сам собі дуже цікавий. Мені здається, що це дуже крута трансформація, тому що для мене зараз немає такого болісного відчуття або якоїсь там потреби ні в якихось суперемоціях, ні в якихось потрясіннях", — розповіла Ольга.

Ольга Навроцька - дружина Фагота
Ольга Навроцька — дружина Фагота / фото: instagram.com, Ольга Навроцька

Вона також підкреслила, що зараз не зосереджена на стосунках. На емоційний стан письменниці більше впливають події в країні, пов'язані з війною. Тому зараз вона вважає за краще шукати спокій і гармонію всередині себе.

"Тому що мені достатньо того, що відбувається навколо нас, війни, цієї трагедії. Тому я зараз і свою позицію до стосунків заспокоїла. Не знаю, мені зараз спокійно", — зізналася Навроцька.

Ольга Навроцька - особисте життя
Ольга Навроцька - особисте життя / фото: instagram.com, Ольга Навроцька

Незважаючи на те, що інтерв'ю з Марічкою Падалко було записано задовго до оголошення про розлучення пари Фагота і Навроцької, знаменитість підтвердила актуальність своїх слів в Instagram.

"Це інтерв'ю я дала ще в кінці 2025 року, і з тих пір багато що змінилося, але, дивлячись на себе, я точно розумію, що зараз я стала ще сильнішою", — зізналася письменниця.

Ольга Навроцька

Ольга Навроцька – українська дизайнерка, режисерка, фотографка, стилістка, письменниця і власниця бренду NAVRO. З 2009 року у стосунках з Михайлютою Олегом Ігоровичем (Фагот з ТНМК).
У 2014 році взяла участь у зйомці для благодійного календаря "Іскренні", присвяченого українському національному костюму та його популяризації.

