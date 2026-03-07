Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

Тест на уважність пропонує перевірити гостроту зору і здатність помічати дрібні деталі.

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають тренувати пам'ять, концентрацію і в цілому служать хорошою "зарядкою" для мозку.

Одним з найпопулярніших видів таких завдань вважається формат "Знайдіть відмінності". У ньому потрібно уважно порівняти два майже однакових зображення і виявити невеликі відмінності між ними.

Як зазначає видання Jagranjosh, такі завдання чудово розвивають спостережливість і вміння швидко аналізувати візуальну інформацію.

На представлених картинках зображений робот-сушіст. На перший погляд обидва малюнки виглядають повністю однаковими, проте між ними заховані три невеликі відмінності.

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання - уважно розглянути зображення і спробувати знайти всі відмінності за 23 секунди. Вони можуть ховатися де завгодно: в кольорі, формі елементів або розташуванні навіть найменших деталей.

Головне - зберігати концентрацію і не поспішати, щоб нічого не пропустити. Обмеження за часом робить подібні завдання ще цікавішими, оскільки перевіряє не тільки уважність, але і швидкість реакції.

Чи вдалося вам знайти всі три відмінності?

Якщо так - вітаємо, у вас відмінно розвинена спостережливість. Якщо ж виявити їх не вийшло, можна звірити свій результат з правильною відповіддю нижче.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

