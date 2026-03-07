Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

Головоломки допомагають тренувати пам'ять, концентрацію і в цілому служать хорошою "зарядкою" для мозку.
Одним з найпопулярніших видів таких завдань вважається формат "Знайдіть відмінності". У ньому потрібно уважно порівняти два майже однакових зображення і виявити невеликі відмінності між ними.
Як зазначає видання Jagranjosh, такі завдання чудово розвивають спостережливість і вміння швидко аналізувати візуальну інформацію.
На представлених картинках зображений робот-сушіст. На перший погляд обидва малюнки виглядають повністю однаковими, проте між ними заховані три невеликі відмінності.
Ваше завдання - уважно розглянути зображення і спробувати знайти всі відмінності за 23 секунди. Вони можуть ховатися де завгодно: в кольорі, формі елементів або розташуванні навіть найменших деталей.
Головне - зберігати концентрацію і не поспішати, щоб нічого не пропустити. Обмеження за часом робить подібні завдання ще цікавішими, оскільки перевіряє не тільки уважність, але і швидкість реакції.
Чи вдалося вам знайти всі три відмінності?
Якщо так - вітаємо, у вас відмінно розвинена спостережливість. Якщо ж виявити їх не вийшло, можна звірити свій результат з правильною відповіддю нижче.
Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
