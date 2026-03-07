"Ніби відірвали частину тіла": Олена Тополя розповіла про свій біль

Співачка пережила складний період після розлучення.

https://glavred.net/stars/budto-otorvali-chast-tela-elena-topolya-rasskazala-o-svoey-boli-10746863.html Посилання скопійоване

Олена Тополя - розлучення з Тарасом Тополею / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Ви дізнаєтеся:

Олена Тополя розповість про стан після розлучення

Як вона пережила розставання з Тарасом Тополею

Відома українська співачка Олена Тополя відверто висловилася про свої почуття після розлучення з Тарасом Тополею. Пара оголосила про розставання наприкінці 2025 року. В інтерв'ю Viva! артистка зізналася, що це був дуже складний період її життя.

За словами Тополі, розлучення стало для неї неймовірно стресовим етапом. Виконавиця згадала, що найважчим часом для неї стала підготовка до розлучення і перші тижні після того, як воно відбулося.

відео дня

"Це було дуже важко, тому що розлучення – надзвичайно стресовий етап. Коли ти фізично відчуваєш, ніби у тебе відірвали частину тіла", – розповіла Олена.

Олена Тополя і Тарас Тополя розлучилися / фото: instagram.com, Олена Тополя

Співачка лише через деякий час знайшла внутрішню опору і почала більше покладатися на власні сили. Тепер вона відчуває більше свободи у вираженні своїх емоцій.

"Звільнення прийшло в момент, коли я зрозуміла, що можу дихати. Що можу бути сумною, злою, розгубленою — і це нормально. Спокій прийшов тільки зараз, коли я почала ще більше покладатися на себе".

Олена Тополя - особисте життя / фото: instagram.com, Олена Тополя

Тарас і Олена Тополі – розлучення

Артисти, які довгий час вважалися однією з найміцніших пар українського шоу-бізнесу, оголосили про своє розставання 1 грудня 2025 року. У соціальних мережах Тарас і Олена Тополі розмістили спільну заяву, в якій повідомили, що планують і надалі підтримувати добрі стосунки та спільно займатися вихованням спільних дітей.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що після 16 років спільного життя розпалася пара музиканта Фагота з групи ТНМК і дизайнера Ольги Навроцької. У свіжому інтерв'ю Марічці Падалко Ольга поділилася подробицями розриву і пояснила, чому зараз прагне до усвідомленої самотності.

Також Наталія Могилевська розкрила маловідомі факти про початок шляху Тіни Кароль. Виявляється, нинішня зірка довгий час не могла пробитися в шоу "Шанс", оскільки Ігор Кондратюк кілька разів відмовляв їй у участі. Тоді зірка вирішила підтримати молоду співачку.

Вас може зацікавити:

Про особу: Олена Тополя Олена Тополя – українська співачка, композитор і автор пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися кращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред