Серце не витримало: зірка "Кримінального чтива" раптово помер

Стівен Гібберт помер / колаж: Главред, фото: instagram.com, erin.r.alford

Помер актор "Кримінального чтива"

Причина смерті Стівена Гіберта

Голлівуд потрясла новина про раптову смерть відомого актора — пішов з життя зірка "Кримінального чтива" Стівен Гілберт. Про це повідомляє TMZ.

Як повідомляють ЗМІ, життя знаменитості обірвалося 2 березня в Денвері, штат Колорадо. Про трагедію повідомили діти актора. Ронні, Розаліна і Грег зізналися, що втрата батька стала для них несподіванкою.

"Його життя було сповнене любові та відданості мистецтву і родині. Багато хто буде сумувати за ним", — підкреслили діти Гілберта.

Стівен Гібберт — Кримінальне чтиво / скрін з відео

У ЗМІ також з'явилася інформація про причину смерті знаменитості. 68-річний Стівен помер від серцевого нападу.

Стівен Гілберт — фільми

Хоча Стівен Гілберт більше відомий як талановитий комедійний сценарист, у кіно він вписав своє ім'я завдяки роботі з культовими режисерами 90-х. Його головною візитною карткою стала роль Зеда в "Кримінальному чтиві" відомого режисера Квентіна Тарантіно. Крім цього, Гілберт відзначився в знакових комедіях епохи: він з'явився в "Світі Вейна" і зіграв одного з колоритних підручних Доктора Зло в першому "Остіні Пауерсі".

Про особу: Квентін Тарантіно Квентін Тарантіно - американський кінорежисер, сценарист, продюсер, актор і письменник. Володар Золотої пальмової гілки (1994), двох Оскарів (1995, 2013), двох BAFTA (1995, 2013), чотирьох Золотих глобусів (1995, 2013, 2020 - двічі). Найбільш відомий фільмами "Скажені пси" (1992), "Кримінальне чтиво" (1994), "Чотири кімнати" (1995), "Від заходу до світанку" (1996), дилогія "Вбити Білла" (2003, 2004), "Безславні виродки" (2008), "Джанго звільнений" (2012), "Огидна вісімка" (2015), "Одного разу в... Голлівуді" (2019).

