Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

Російський співак Ігор Ніколаєв, який мовчить про терористичний напад РФ на Україну, здивував своїх російських шанувальників невпізнанним зовнішнім виглядом.

Як пишуть російські пропагандисти, на одному зі свіжих фото Ніколаєва не змогли впізнати. Мовчун з'явився в Санкт-Петербурзі, де зібрав свої традиційно довгі локони і сховав їх під бейсболку. Він також надів сонячні окуляри і закутався в пальто і шарф, щоб його не змогли впізнати.

Ігор Ніколаєв став невпізнанним / Фото 7Дней

Користувачі відзначили в коментарях, що у Миколаєва вже сильно помітний вік, а також, що його неможливо впізнати.

Відзначимо, як повідомляв Главред, український співак Melovin, який нещодавно повідомив про розрив заручин з військовим парамедиком Петром Злотей, потрапив у неприємний інцидент під час виконання пісні.

Також раніше російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, провів тренування з сайклінгу ( заняття на велотренажері під музику - ред.), де зганьбився своїм зовнішнім виглядом.

Про особу: Ігор Ніколаєв Ігор Ніколаєв - радянський і російський музикант, композитор, поет, автор пісень, співак, гітарист, піаніст, продюсер, актор; народний артист Російської Федерації (2019).

З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв вважає за краще мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив з Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.

