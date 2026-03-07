Рус
Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

Олена Кюпелі
7 березня 2026, 14:35оновлено 7 березня, 16:18
Ігоря Ніколаєва розкритикували користувачі за невпізнанний вигляд.
Ігор Ніколаєв
Ігор Ніколаєв / колаж: Главред, фото: t.me, Ігор Ніколаєв

Коротко:

  • Як виглядає Ігор Ніколаєв
  • Що з ним не так

Російський співак Ігор Ніколаєв, який мовчить про терористичний напад РФ на Україну, здивував своїх російських шанувальників невпізнанним зовнішнім виглядом.

Як пишуть російські пропагандисти, на одному зі свіжих фото Ніколаєва не змогли впізнати. Мовчун з'явився в Санкт-Петербурзі, де зібрав свої традиційно довгі локони і сховав їх під бейсболку. Він також надів сонячні окуляри і закутався в пальто і шарф, щоб його не змогли впізнати.

Ігор Ніколаєв став невпізнанним
Ігор Ніколаєв став невпізнанним / Фото 7Дней

Користувачі відзначили в коментарях, що у Миколаєва вже сильно помітний вік, а також, що його неможливо впізнати.

Про особу: Ігор Ніколаєв

Ігор Ніколаєв - радянський і російський музикант, композитор, поет, автор пісень, співак, гітарист, піаніст, продюсер, актор; народний артист Російської Федерації (2019).
З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв вважає за краще мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив з Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.

Ігор Ніколаєв новини шоу бізнесу
