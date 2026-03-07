РФ атакувала залізницю, порти та критичні об'єкти в Україні - що відомо

Під ворожим вогнем опинилися Харківська, Дніпропетровська, Київська, Хмельницька та Одеська області.

Удар по Україні в ніч на 7 березня

Головне:

РФ атакувала Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя, Дніпропетровщина та інші регіони

Пошкоджено житлову та критичну інфраструктуру, залізницю та порти

Є загиблі та поранені, серед постраждалих - немовля

У ніч на 7 березня російські війська здійснили масовану атаку по території України. Удари прийшлися по Києву, Харкову, Одесі, Запоріжжю, Дніпропетровщині та інших регіонах. Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба.

"На жаль, є загиблі. Щирі співчуття родинам, чиїх близьких забрала росія. Серед поранених – немовля. Лікарі борються за життя всіх постраждалих. Пошкоджено житлову та критичну інфраструктуру. Під ударом - залізниця і порти", - розповів він. відео дня

За словами Кулеби, БПЛА атакували чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях та низку залізничних мостів. Через пошкодження частину поїздів тимчасово спрямовано альтернативними маршрутами. На всіх об’єктах наразі тривають відновлювальні роботи.

"Також ворог атакував портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок влучань виникла пожежа резервуарів із рослинною олією та пошкоджено зерновий склад. Без постраждалих. Рятувальники ліквідовують наслідки. На території іншого порту пошкоджена портова інфраструктура", - додав міністр.

Крім цього, через масштабну атаку тимчасово піднімалася в небо авіація Польщі, яка моніторила повітряний простір поблизу кордону.

Дніпропетровська область

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, після атаки на одному з інфраструктурних об’єктів Дніпропетровщини виникла масштабна пожежа. До ліквідації наслідків залучили майже 200 рятувальників і 60 одиниць техніки. Роботи тривають.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що протягом ночі сили протиповітряної оборони ПвК "Схід" збили над регіоном 15 російських безпілотників. Під удар потрапили Нікополь, Покровська та Марганецька громади.

"Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією", - зазначив він.

У Самарівському районі виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Пошкоджено підприємство, близько 20 багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди, автомобілі та сонячні панелі.

Внаслідок обстрілів загинув 48-річний чоловік. Також отримала поранення 69-річна жінка.

Київська область

У Києві уламки збитих повітряних цілей виявили у кількох районах. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі через падіння уламків сталося загоряння на території нежитлової забудови, яке швидко загасили.

У Деснянському районі уламок ракети знайшли на дорозі, а в Дніпровському районі - на трьох різних локаціях. За словами міського голови, у столиці обійшлося без постраждалих.

Хмельницька область

Внаслідок ворожої атаки у Хмельницькій області, за словами голови ОВА Сергія Тюріна, пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції у Шепетівському районі. Там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

"На щастя, постраждалих немає. Є перебої в електропостачанні - енергетики працюють над його відновленням", - розповів Тюрін.

Одеська область

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що вночі ворог масовано атакував місто. Зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури.

"Інформація про постраждалих або пошкодження житлових будинків не надходила", - зазначив він.

БПЛА "Гербера" / Інфографіка: Главред

Пошкодження залізниці

Унаслідок пошкодження залізничної інфраструктури частина пасажирських поїздів змінила маршрути та затримується на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині. Як повідомили в Укрзалізниці, резервні тепловози вже працюють на знеструмлених ділянках, а фахівці проводять огляд і ремонт колій.

Під час нічної атаки моніторинговим групам вдалося убезпечити десятки пасажирських поїздів від понад сотні російських дронів і ракет. Через загрозу ударів залізничники змушені були робити вимушені зупинки та проводити нічні евакуації пасажирів.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 березня російські окупанти атакували Україну десятками безпілотників. Також надходила інформація про пуски ракет, зокрема "Калібрів" із Чорного моря та "Цирконів" із території тимчасово окупованого Криму.

У Харкові балістична ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі, спричинивши масштабні руйнування та пожежу. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, внаслідок атаки загинули щонайменше семеро людей, серед них діти.

Раніше російські окупаційні війська атакували БПЛА один із пасажирських поїздів в Миколаєві. Внаслідок удару почалась пожежа, є поранений.





