Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакувала залізницю, порти та критичні об'єкти в Україні - що відомо

Руслана Заклінська
7 березня 2026, 08:39оновлено 7 березня, 09:19
Під ворожим вогнем опинилися Харківська, Дніпропетровська, Київська, Хмельницька та Одеська області.
РФ атакувала залізницю, порти та критичні об'єкти в Україні - що відомо
Удар по Україні в ніч на 7 березня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • РФ атакувала Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя, Дніпропетровщина та інші регіони
  • Пошкоджено житлову та критичну інфраструктуру, залізницю та порти
  • Є загиблі та поранені, серед постраждалих - немовля

У ніч на 7 березня російські війська здійснили масовану атаку по території України. Удари прийшлися по Києву, Харкову, Одесі, Запоріжжю, Дніпропетровщині та інших регіонах. Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба.

"На жаль, є загиблі. Щирі співчуття родинам, чиїх близьких забрала росія. Серед поранених – немовля. Лікарі борються за життя всіх постраждалих. Пошкоджено житлову та критичну інфраструктуру. Під ударом - залізниця і порти", - розповів він.

відео дня

За словами Кулеби, БПЛА атакували чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях та низку залізничних мостів. Через пошкодження частину поїздів тимчасово спрямовано альтернативними маршрутами. На всіх об’єктах наразі тривають відновлювальні роботи.

"Також ворог атакував портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок влучань виникла пожежа резервуарів із рослинною олією та пошкоджено зерновий склад. Без постраждалих. Рятувальники ліквідовують наслідки. На території іншого порту пошкоджена портова інфраструктура", - додав міністр.

Крім цього, через масштабну атаку тимчасово піднімалася в небо авіація Польщі, яка моніторила повітряний простір поблизу кордону.

Дніпропетровська область

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, після атаки на одному з інфраструктурних об’єктів Дніпропетровщини виникла масштабна пожежа. До ліквідації наслідків залучили майже 200 рятувальників і 60 одиниць техніки. Роботи тривають.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що протягом ночі сили протиповітряної оборони ПвК "Схід" збили над регіоном 15 російських безпілотників. Під удар потрапили Нікополь, Покровська та Марганецька громади.

"Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією", - зазначив він.

У Самарівському районі виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Пошкоджено підприємство, близько 20 багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди, автомобілі та сонячні панелі.

Внаслідок обстрілів загинув 48-річний чоловік. Також отримала поранення 69-річна жінка.

  • Удар по Дніпропетровщині 7 березня
    Удар по Дніпропетровщині 7 березня Фото: ДСНС
  • Удар по Дніпропетровщині 7 березня
    Удар по Дніпропетровщині 7 березня Фото: ДСНС
  • Удар по Дніпропетровщині 7 березня
    Удар по Дніпропетровщині 7 березня Фото: ДСНС
  • Удар по Дніпропетровщині 7 березня
    Удар по Дніпропетровщині 7 березня Фото: ДСНС
  • Удар по Дніпропетровщині 7 березня
    Удар по Дніпропетровщині 7 березня Фото: ДСНС

Київська область

У Києві уламки збитих повітряних цілей виявили у кількох районах. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі через падіння уламків сталося загоряння на території нежитлової забудови, яке швидко загасили.

У Деснянському районі уламок ракети знайшли на дорозі, а в Дніпровському районі - на трьох різних локаціях. За словами міського голови, у столиці обійшлося без постраждалих.

  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини
  • Удар по Харкову
    Удар по Харкову Фото: ДСНС Харківщини

Хмельницька область

Внаслідок ворожої атаки у Хмельницькій області, за словами голови ОВА Сергія Тюріна, пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції у Шепетівському районі. Там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

"На щастя, постраждалих немає. Є перебої в електропостачанні - енергетики працюють над його відновленням", - розповів Тюрін.

Одеська область

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що вночі ворог масовано атакував місто. Зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури.

"Інформація про постраждалих або пошкодження житлових будинків не надходила", - зазначив він.

РФ атакувала залізницю, порти та критичні об'єкти в Україні - що відомо
БПЛА "Гербера" / Інфографіка: Главред

Пошкодження залізниці

Унаслідок пошкодження залізничної інфраструктури частина пасажирських поїздів змінила маршрути та затримується на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині. Як повідомили в Укрзалізниці, резервні тепловози вже працюють на знеструмлених ділянках, а фахівці проводять огляд і ремонт колій.

Під час нічної атаки моніторинговим групам вдалося убезпечити десятки пасажирських поїздів від понад сотні російських дронів і ракет. Через загрозу ударів залізничники змушені були робити вимушені зупинки та проводити нічні евакуації пасажирів.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 березня російські окупанти атакували Україну десятками безпілотників. Також надходила інформація про пуски ракет, зокрема "Калібрів" із Чорного моря та "Цирконів" із території тимчасово окупованого Криму.

У Харкові балістична ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі, спричинивши масштабні руйнування та пожежу. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, внаслідок атаки загинули щонайменше семеро людей, серед них діти.

Раніше російські окупаційні війська атакували БПЛА один із пасажирських поїздів в Миколаєві. Внаслідок удару почалась пожежа, є поранений.

Читайте також:

Про персону: Олексій Кулеба

Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мами загинули разом з дітьми: моторошні подробиці з Харкова

Мами загинули разом з дітьми: моторошні подробиці з Харкова

10:26Україна
Летіли гіперзвукові "Циркони", "Калібри" та рій БПЛА: скільки цілей збили ПС

Летіли гіперзвукові "Циркони", "Калібри" та рій БПЛА: скільки цілей збили ПС

10:16Україна
РФ атакувала залізницю, порти та критичні об'єкти в Україні - що відомо

РФ атакувала залізницю, порти та критичні об'єкти в Україні - що відомо

08:39Україна
Реклама

Популярне

Більше
Як швидко вигнати крота з ділянки — ефективний і безпечний метод

Як швидко вигнати крота з ділянки — ефективний і безпечний метод

Гороскоп Таро на завтра, 7 березня: Овнам - важливий момент, Левам - удача

Гороскоп Таро на завтра, 7 березня: Овнам - важливий момент, Левам - удача

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

"Ніколи не бачив, щоб так плакав": Харчишин поділився болем сина-воїна

"Ніколи не бачив, щоб так плакав": Харчишин поділився болем сина-воїна

Останні новини

10:26

Мами загинули разом з дітьми: моторошні подробиці з Харкова

10:26

Трамп розглядає введення сухопутних військ США в Іран: що відомо

10:16

Летіли гіперзвукові "Циркони", "Калібри" та рій БПЛА: скільки цілей збили ПСФото

10:03

"Немає більшого кайфу": Навроцька висловилася після розлучення з Фаготом

10:03

Після того, як Буданов очолив ОП, динаміка повернення полонених зросла, - блогер

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
10:00

Омолодження старого саду: скільки гілок можна зрізати

09:18

Жінка знайшла в секонд-хенді річ за $5: справжня ціна всіх здивувала

09:11

Ягоди можна збирати відрами: чим підгодувати полуницю навесні

08:39

РФ атакувала залізницю, порти та критичні об'єкти в Україні - що відомоФото

Реклама
08:38

Гороскоп Таро на завтра, 8 березня: Рибам - думати, Стрільцям - задавати питання

08:12

Горю, не згораю: MELOVİN "підсмажив" руку під час концертуВідео

08:07

Бур'яни зникнуть за день: як приготувати простий домашній розчин без хіміїВідео

08:05

Чому кролі не набирають вагу: три головні причини

07:27

РФ поцілила у багатоповерхівку в Харкові: є значні руйнування і жертвиФото

05:59

"Я його мало не вбила": Могилевська посварилася з Кондратюком через Тіну Кароль

05:49

Не для краси: навіщо в СРСР виготовляли трикутні пляшки

05:21

Температура підстрибне до +9°: синоптики Полтавщини назвали дату потепління

04:41

Подарунки на межі абсурду: що отримували жінки в СРСР на 8 березня

04:08

РФ не виграє від кризи на Близькому Сході: експерт сказав, що буде з цінами на нафту

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

Реклама
03:41

Як поєднувати чорний після 50: правила стильного образу

03:30

Життя перевернеться з ніг на голову: доля готує зміни для трьох знаків зодіаку

03:03

Таємнича темна матерія може керувати галактикою: сенсаційне дослідження

02:32

Три знаки китайського зодіаку зірвуть великий куш - кому пощастить у березні

02:00

Як приготувати запечену картоплю - смачніше не придумаєшВідео

01:32

Рої Шахедов і Калібри над Україною: вибухи гримлять вже в 3 областях

01:24

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

00:45

Потрібно всього 5 хвилин вранці: простий спосіб позбутися вогкості та цвілі

00:19

Противник Орбана також накинувся на Зеленського: що вимагає

06 березня, п'ятниця
23:45

Без електроенергії 7 березня: що відомо про нові графіки для Києва та області

23:23

Росію повернули на Венеціанську бієнале: Рим виступив з офіційною заявою

22:44

На українців чекає різке зростання цін на АЗС: експерт назвав нову вартість палива

22:13

"Дуже втомилася": дружина Віктора Павліка більше не хоче народжувати дитину від співака

21:47

Важливе послання від Всесвіту отримають чотири знаки зодіаку - хто вони

21:44

Його "з'їдять": ексглава МЗС розкрив несподіваний сценарій усунення ПутінаВідео

21:35

Біцепс-желе: Кіркорова висміяли за тремтячі "м'язи"Відео

20:57

Українські інкасатори, затримані в Угорщині, повернулися на Батьківщину – Сибіга

20:56

Калібрів буде менше: ЗСУ вразили дві "жирні" цілі в Росії

20:52

"Бог завжди шанував жінку": священник пояснив, чи можна святкувати 8 березняВідео

20:45

Був у полоні 628 днів: додому повернули військового "Вінта", який вважався зниклим

Реклама
20:41

Хитрість із пральною машиною: один простий засіб — і одяг знову стане білосніжним

20:37

25 років: Костянтина Меладзе застукали з новою пасією

20:19

Він не зупиниться: Фесенко пояснив, чому Орбан ставить палиці в колеса Україні

20:16

РФ розширює військові частини на кордонах НАТО, готуючись до нової війни - Reuters

20:11

Не "общерусский язык": якою мовою розмовляли на Русі насправді

19:38

"Даємо три дні": Угорщина пішла на шантаж і висунула Україні зухвалі ультиматуми

19:23

Запаси старі, а ціни нові: експерт пояснив, як хитрують з цінами на бензин новини компанії

19:21

Свекруха поставила нареченій ультиматум, який ледь не зруйнував весілля: деталі

19:10

Орбан хоче політичної війни: Фесенко пояснив, чому Україні варто змінити тактикуПогляд

19:03

22 дні без грошей: пенсіонери скаржаться на блокування карток в Ощадбанку

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти