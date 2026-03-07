Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Дурне питання": Трамп накинувся на журналіста через незручну тему про Путіна

Ангеліна Підвисоцька
7 березня 2026, 12:40
Трамп не захотів відповідати на питання про ймовірну передачу російських розвідданих Ірану.
Трамп, Путин, Иран
Трамп накинувся на журналіста через незручне питання про Путіна / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот з відео

Що відомо:

  • РФ ймовірно передає Ірану розвіддані для ударів по позиціях США
  • Трамп накинувся на журналіста через незручне питання

Президент США Дональд Трамп раптово накинувся на кореспондента через незручне питання. Йому не сподобалась тема, яка стосувалась Путіна та Ірану. Це сталося під час круглого столу в Білому домі.

Загалом круглий стіл був присвячений питанням університетського спорту. Коли слово надали кореспонденту Fox News Пітеру Дусі. Він почав запитувати про можливу передачу Ірану російських розвідданих для атак на американські позиції на Близькому Сході.

відео дня

Трамп не захотів слухати до кінця і перебив журналіста. Він зазначив, що ситуація в Ірані є "легкою проблемою". А після цього він різко розкритикував запитання журналіста.

"Я дуже поважаю вас. Ви завжди були дуже добрі до мене. Але яке дурне питання ви поставили зараз. Ми говоримо про щось інше", - сказав Трамп.

Прогноз експерта: чим загрожує РФ операція США в Ірані

Експерт з міжнародної політики, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що Росія не зможе реально підтримати Іран у разі військової операції США, оскільки сама потребує ресурсів для захисту своїх кордонів.

За словами Огризко, якщо Росія вирішить надати Ірану свої останні сили, це може призвести до загрози її власній безпеці. Дипломат підкреслив, що ймовірність допомоги Ірану з боку Росії вкрай мала.

Крім того, він зазначив, що Іран може залишитися один на один з можливими наслідками операції США, оскільки удари, які можуть бути нанесені по країні, будуть надзвичайно потужними і руйнівними.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Операція США в Ірані — новини за темою

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Нагадаємо, в США заявляють, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" і подальших дій, проте президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні.

Раніше повідомлялося про те, що Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

Інші новини:

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії новини США Іран Дональд Трамп Володимир Путін новини Ірану
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна тріумфує на Паралімпіаді-2026 - скільки медалей вже вдалось здобути

Україна тріумфує на Паралімпіаді-2026 - скільки медалей вже вдалось здобути

14:02Спорт
Зрив переговорів про мир: Росія виставила ультиматум Україні та погрожує демаршем

Зрив переговорів про мир: Росія виставила ультиматум Україні та погрожує демаршем

13:28Війна
Ракети ATACMS та SCALP рознесли важливий об'єкт РФ: Генштаб розповів про успіхи

Ракети ATACMS та SCALP рознесли важливий об'єкт РФ: Генштаб розповів про успіхи

12:45Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

"Ніколи не бачив, щоб так плакав": Харчишин поділився болем сина-воїна

"Ніколи не бачив, щоб так плакав": Харчишин поділився болем сина-воїна

На українців чекає різке зростання цін на АЗС: експерт назвав нову вартість палива

На українців чекає різке зростання цін на АЗС: експерт назвав нову вартість палива

Останні новини

14:33

Росія завдала удару по Харкову новим типом ракет: подробиці нічної атаки

14:23

Вислів "йти назустріч" вживають неправильно - як сказати українськоюВідео

14:18

Терехов закликав партнерів з Північної Європи та Балтії підтримати українські прифронтові громади

14:14

"Наражаю дитину на небезпеку: Бєлень прийняла рішення після удару по Харкову

14:12

Чому кіт нервує без причини: звуки, запахи та звички, що його лякають

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
14:02

Україна тріумфує на Паралімпіаді-2026 - скільки медалей вже вдалось здобути

14:00

Попелиця боїться як вогню: всього три інгредієнти — і комахи зникнутьВідео

13:28

Зрив переговорів про мир: Росія виставила ультиматум Україні та погрожує демаршем

13:21

"Попросила додати": у фільмі з Джолі згадали про війну в УкраїніВідео

Реклама
12:48

Справжні ікони стилю: три знаки зодіаку з бездоганним смаком

12:45

Ракети ATACMS та SCALP рознесли важливий об'єкт РФ: Генштаб розповів про успіхиВідео

12:40

"Дурне питання": Трамп накинувся на журналіста через незручну тему про Путіна

12:28

3 породи собак, які поводяться найгірше: список здивував власниківВідео

12:17

"Дуже страшно було": відома ведуча під обстрілами вирвалася з Дубая

11:51

Популярна російська актриса загинула з дочкою в ДТП

11:46

Кулінарна розкіш з жахливою історією: як насправді винайшли фуа-гра

11:30

Гороскоп на завтра 8 березня: Левам - халепа, Терезам - заздрощі

10:57

"Ніби відірвали частину тіла": Олена Тополя розповіла про свій біль

10:54

Який колір інтер'єру приверне удачу: ідеальні відтінки для кожного знака зодіаку

10:26

Мами загинули разом з дітьми: моторошні подробиці з ХарковаФото

Реклама
10:26

Трамп розглядає введення сухопутних військ США в Іран: що відомо

10:16

Летіли гіперзвукові "Циркони", "Калібри" та рій БПЛА: скільки цілей збили ПСФото

10:03

"Немає більшого кайфу": Навроцька висловилася після розлучення з Фаготом

10:03

Після того, як Буданов очолив ОП, динаміка повернення полонених зросла, - блогер

10:00

Омолодження старого саду: скільки гілок можна зрізати

09:18

Жінка знайшла в секонд-хенді річ за $5: справжня ціна всіх здивувала

09:11

Ягоди можна збирати відрами: чим підгодувати полуницю навесніВідео

08:39

РФ атакувала залізницю, порти та критичні об'єкти в Україні - що відомоФото

08:38

Гороскоп Таро на завтра, 8 березня: Рибам - думати, Стрільцям - задавати питання

08:12

Горю, не згораю: MELOVİN "підсмажив" руку під час концертуВідео

08:07

Бур'яни зникнуть за день: як приготувати простий домашній розчин без хіміїВідео

08:05

Чому кролі не набирають вагу: три головні причини

07:27

РФ поцілила у багатоповерхівку в Харкові: є значні руйнування і жертвиФото

05:59

"Я його мало не вбила": Могилевська посварилася з Кондратюком через Тіну Кароль

05:49

Не для краси: навіщо в СРСР виготовляли трикутні пляшки

05:21

Температура підстрибне до +9°: синоптики Полтавщини назвали дату потепління

04:41

Подарунки на межі абсурду: що отримували жінки в СРСР на 8 березня

04:08

РФ не виграє від кризи на Близькому Сході: експерт сказав, що буде з цінами на нафту

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

03:41

Як поєднувати чорний після 50: правила стильного образу

Реклама
03:30

Життя перевернеться з ніг на голову: доля готує зміни для трьох знаків зодіаку

03:03

Таємнича темна матерія може керувати галактикою: сенсаційне дослідження

02:32

Три знаки китайського зодіаку зірвуть великий куш - кому пощастить у березні

02:00

Як приготувати запечену картоплю - смачніше не придумаєшВідео

01:32

Рої Шахедів і Калібри над Україною: вибухи гримлять вже в 3 областях

01:24

Буде везти у всьому: знаки зодіаку, яким березень принесе несподіваний успіх

00:45

Потрібно всього 5 хвилин вранці: простий спосіб позбутися вогкості та цвілі

00:19

Противник Орбана також накинувся на Зеленського: що вимагає

06 березня, п'ятниця
23:45

Без електроенергії 7 березня: що відомо про нові графіки для Києва та області

23:23

Росію повернули на Венеціанську бієнале: Рим виступив з офіційною заявою

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти