"Дурне питання": Трамп накинувся на журналіста через незручну тему про Путіна

Трамп не захотів відповідати на питання про ймовірну передачу російських розвідданих Ірану.

Трамп накинувся на журналіста через незручне питання про Путіна / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот з відео

Що відомо:

РФ ймовірно передає Ірану розвіддані для ударів по позиціях США

Трамп накинувся на журналіста через незручне питання

Президент США Дональд Трамп раптово накинувся на кореспондента через незручне питання. Йому не сподобалась тема, яка стосувалась Путіна та Ірану. Це сталося під час круглого столу в Білому домі.

Загалом круглий стіл був присвячений питанням університетського спорту. Коли слово надали кореспонденту Fox News Пітеру Дусі. Він почав запитувати про можливу передачу Ірану російських розвідданих для атак на американські позиції на Близькому Сході.

Трамп не захотів слухати до кінця і перебив журналіста. Він зазначив, що ситуація в Ірані є "легкою проблемою". А після цього він різко розкритикував запитання журналіста.

"Я дуже поважаю вас. Ви завжди були дуже добрі до мене. Але яке дурне питання ви поставили зараз. Ми говоримо про щось інше", - сказав Трамп.

Прогноз експерта: чим загрожує РФ операція США в Ірані

Експерт з міжнародної політики, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що Росія не зможе реально підтримати Іран у разі військової операції США, оскільки сама потребує ресурсів для захисту своїх кордонів.

За словами Огризко, якщо Росія вирішить надати Ірану свої останні сили, це може призвести до загрози її власній безпеці. Дипломат підкреслив, що ймовірність допомоги Ірану з боку Росії вкрай мала.

Крім того, він зазначив, що Іран може залишитися один на один з можливими наслідками операції США, оскільки удари, які можуть бути нанесені по країні, будуть надзвичайно потужними і руйнівними.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Операція США в Ірані — новини за темою

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Нагадаємо, в США заявляють, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" і подальших дій, проте президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні.

Раніше повідомлялося про те, що Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

