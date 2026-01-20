Росіяни атакували Рівненщину шахедами: понад 10 тис. людей без світла, є руйнування

Внаслідок атаки без світла залишилися понад 10 тисяч споживачів.

Росіяни вдарили по критичних об'єктах Рівненщини / Колаж: Главред, фото: Укренерго, ДТЕК, ДСНС

Головне:

Зранку 20 січня армія РФ атакувала критичні об'єкти Рівненщини

Внаслідок удару знеструмлено понад 10 тисяч споживачів

Попередньо, обійшлося без постраждалих

Уранці 20 січня, армія країни-агресорки Росії атакувала Рівненську область. Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури.

Це призвело до знеструмлення понад 10 тисяч абонентів, а також руйнувань у житловому секторі. Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

відео дня

"Сьогодні зранку Рівненщина пережила ще одну повітряну атаку ворога. Через ушкодження критичної інфраструктури маємо знеструмлення понад 10 тис. абонентів в області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна, а також зафіксовано пошкодження автомобілів, що знаходилися поруч із місцями влучань.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Наразі на місцях працюють екстрені служби та фахівці для ліквідації наслідків атаки.

Ракетно-дронова атака 20 січня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. Детальніше читайте в матеріалі: Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, ракетний удар по Україні сьогодні не був масованим.

Армія РФ застосувала дрони, зокрема і реактивні, для удару по Києву і області, Рівному, Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Одесі та окремим районам населених пунктів, що належать до цих областей. Особливо страждав від дронів Дніпро.

Також окупанти запустили близько шести балістичних ракет у напрямку Києва, дві - по Дніпру і дві - по району Вінниці. Під ранок окупанти запустили крилаті ракети Х-101 у напрямку Києва і Київщини.

За даними Нацполіції, під ударом був лівий берег Києва. Станом на 8:00 відомо про одну постраждалу. В результаті "прильоту" пошкоджено нежитлові приміщення за кількома адресами, будівлю початкової школи, а також вікна в декількох житлових будинках. Також сталося падіння уламків БпЛА на відкриту територію, горіли автомобілі.

На лівому березі столиці перебої з світлом та водопостачанням. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять в автономний режим живлення.

Шахеди - що про них відомо / Інфографика: Главред

