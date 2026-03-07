'Давня мрія Росії': дипломат пояснив як РФ хоче використати війну в Ірані

Тривалість війни в Ірані вплине на світові ціни на нафту, і лише швидке її завершення може запобігти значним економічним збиткам, вказав дипломат.

https://glavred.net/world/davnyaya-mechta-rossii-diplomat-obyasnil-kak-rf-hochet-ispolzovat-voynu-v-irane-10746935.html Посилання скопійоване

Lипломат пояснив як РФ хоче використати війну в Ірані / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

Росія може не виграти від операції проти Ірану

Вигода РФ буде залежати від тривалості бойових дій на Близькому Сході

Загострення на Близькому Сході одразу викликало дискусії про можливі вигоди для Росії, передусім через потенційне зростання світових цін на нафту. Однак реальний ефект від цієї кризи для Москви значною мірою залежить від тривалості конфлікту та його впливу на енергетичну інфраструктуру регіону. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, конфлікт на Близькому Сході для Росії є давньою мрією, а те, наскільки вона на ньому виграє, залежатиме від тривалості ситуації.

відео дня

"Якщо операція закінчиться протягом місяця, вже в березні, ніякі апокаліптичні сценарії (про космічні ціни на нафту, – ред.) не реалізуються. Чим довше війна триватиме, чим вища буде ціна, тим більшим і глибшим потім буде обвал. Тому що Іран не в силах, з урахуванням тих втрат, які він вже поніс, завдати фатального удару по нафтовидобувній інфраструктурі сусідніх арабських країн. Добре, Іран вразив нафтову платформу, але таких платформ тільки в ОАЕ чотири сотні. Добре, Іран вразив НПЗ, але кілька шахідів не в змозі за одну атаку знищити завод, який переробляє 28 мільйонів тонн нафти", - вказав він.

Огризко зазначив, що найближчі дні стануть показовими, адже страховики, трейдери та судновласники щодня оцінюють можливі прибутки та ризики, і втрати стануть відчутними, якщо ціни обваляться. Дипломат зазначив, що зараз можна прагнути великих доходів, але після падіння цін настануть збитки.

"Подивимося, що переможе – жадібність чи розрахунок", - резюмує він.

Дивіться відео, в якому Володимир Огризко розповів про катастрофічні наслідки війни в Ірані для Росії та Путіна:

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Чого чекати від цін на нафту - думка експерта

Як писав Главред, Військова операція США проти Ірану та можливе зростання світових цін на нафту не здатні вирішити економічні проблеми Росії. Навіть у разі тимчасового подорожчання енергоресурсів Москва навряд чи зможе отримати значні додаткові прибутки. Про це заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

Він пояснив, що вплив таких подій варто оцінювати не за короткочасними піками цін на нафту, а за їх середнім рівнем. Експерт також звернув увагу, що вже у січні 2026 року дефіцит федерального бюджету Росії досяг приблизно 1,7 трильйона рублів, що становить майже половину від запланованого річного показника.

"Таким ціновим сплеском Росія своїх проблем не розв‘яже", — підкреслив експерт.

На його думку, якщо військова операція США проти Ірану триватиме не довше одного-двох місяців, Кремль не отримає суттєвих додаткових доходів, тим більше що санкції проти російської нафти залишаються чинними.

Війна в Ірані - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання журналіста під час круглого столу в Білому домі. Його обурила тема можливої передачі Ірану російських розвідданих щодо розташування американських військових цілей.

Також стало відомо, що у приватних розмовах Трамп цікавився можливістю розміщення американських сухопутних військ на території Ірану. За інформацією NBC News, він обговорював таку ідею з помічниками та представниками Республіканської партії поза межами Білого дому, однак жодних остаточних рішень чи наказів щодо введення військ поки не ухвалювали.

Крім того, американський президент дав зрозуміти, що виступає за повну зміну керівництва Ірану, зазначивши, що має кілька кандидатів, яких вважає підходящими на роль нового лідера країни.

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред