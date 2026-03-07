Рус
Україна тріумфує на Паралімпіаді-2026 - скільки медалей вже вдалось здобути

Юрій Берендій
7 березня 2026, 14:02
Парабіатлоністи тріумфально розпочали виступ на Паралімпійських іграх-2026, здобувши два золота та бронзу в індивідуальних спринтерських гонках.
Паралімпіада-2026 - скільки медалей вдалось здобути Україні

Українські спортсмени вже в перший день Паралімпіади-2026 змогли зайняти перше місце для України в загальному медальному заліку. Про це повідомляє Суспільне.

Український парабіатлоніст Тарас Радь здобув "золото" в першому старті на Паралімпійських іграх-2026, пройшовши дистанцію без промахів за 19:55,5 хвилини та випередивши американця Джошуа Свіні, який посів п’яте місце. Це друга золота медаль Радя після його тріумфу на 12,5 км у Пекіні.

"Задоволений. Емоції мене переповнюють, дуже щасливий. Це доволі приємно, бо вісім років [минуло, - ред.)]. За ці вісім років ми підтренувалися так добре — можна показувати хороші результати і вигравати на Паралімпійських іграх. [Результату сприяв, - ред.] досвід. Більше гонок, більше вивчаєш своїх суперників і сам навчаєшся. Плюс стрільба, залежить і як ти бігаєш", - розповів він.

Українські парабіатлоністки Олександра Кононова та Людмила Ляшенко вибороли "золото" та "бронзу" в спринтерській гонці в класі стоячи на Паралімпійських іграх-2026.

У жіночій спринтерській гонці в класі стоячи Україна також відзначилася. Олександра Кононова завоювала "золото", подолавши дистанцію без промахів за 19:13,9 хвилини з перевагою 5,9 секунди та ставши паралімпійською чемпіонкою у біатлоні втретє в кар’єрі, перший раз за 12 років у цьому виді спорту.

Людмила Ляшенко посіла третє місце та взяла "бронзу", зробивши один промах на другому вогневому рубежі і фінішувавши з відставанням 32,4 секунди.

Турнірна таблиця Параолімпійських ігор 2026 станом на 14:00

/ Скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, через значні кадрові втрати у складі національної збірної України можуть з’явитися нові гравці перед півфінальним стиковим матчем відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції, який запланований на 26 березня. Про це в ефірі УПЛ ТБ повідомив головний тренер команди Сергій Ребров.

Під час зимових Паралімпійських ігор-2026 в Італії українські спортсмени не змогли виступати у формі з картою України. Організатори змагань разом із Міжнародним паралімпійським комітетом визнали такий дизайн політичним і заборонили його використання. Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич пояснив, що йшлося саме про форму із зображенням карти України з усіма її територіями, і назвав таке рішення несправедливим.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували на Олімпійських іграх-2026 після вшанування пам’яті загиблих у війні українців, виступив у Верховній Раді. Під час свого виступу спортсмен розкритикував народних депутатів та колишнього президента НОК Сергія Бубку.

Інші новини:

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

РФ не виграє від кризи на Близькому Сході: експерт сказав, що буде з цінами на нафту

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 с

03:41

Як поєднувати чорний після 50: правила стильного образу

